23 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Leo Gassmann “Naturale” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Leo Gassmann “Naturale” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Leo Gassmann “Naturale” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Il cantautore romano Leo Gassmann torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Naturale, un brano che esplora l’autenticità dei sentimenti e la bellezza di vivere le relazioni senza filtri né maschere. Nel testo, l’artista racconta una storia d’amore intensa e complessa — fatta di incontri, addii e possibili “arrivederci” — suggerendo che fare pace con le difficoltà e accettare ciò che è vero è, alla fine, proprio più naturale. Con una scrittura emotiva e immagini quotidiane — dalle estati in motorino alle guance pallide che non arrossiscono — Naturale racconta un amore che non si spegne del tutto, ma si trasforma in speranza e desiderio di ritrovarsi, mettendo al centro la vulnerabilità e la sincerità delle emozioni.

Stella che non piange mai
Nemmeno quando è sola
Mi scivolava tra le mani
Come dalla bocca una parola
Non so fare le valigie
E lei vuole partire
Io che sognavo strade aperte tra le gallerie
Volevo una casa francese sulle Tuileries
Ma lei odiava i quadri e le piramidi
E noi
Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri
Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi
E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale…
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent’anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella che non piange mai
O almeno non con me
Ma abbiam passato cinque estati
In motorino tra i semafori e i tram
Che Roma ad agosto sembra l’Antartide
Una cartolina senza immagine
E quanto amavo le sue guance pallide
Non arrossivano mai
E noi
Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri
Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi
E non…
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent’anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella adesso piange con le amiche e con sua madre
Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane
Che ci siamo fatti così male, così male, così male
Così, senza volerlo
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella
Ma non vale se ora mi manchi, ma non vale se
Se ci ritroveremo tra vent’anni a fare l’amore che in fondo è più naturale

“SANREMO 2026” – LEO GASSMANN “NEUTRALE” GUARDA IL VIDEO QUI

10 Febbraio 2026

“Cinque secondi” di Paolo Virzì finisce in tribunale, nobile fiorentino chiede il blocco del film

“Cinque secondi” di Paolo Virzì: il Tribunale di Firenze respinge la richiesta cautelare “C…
10 Febbraio 2026

Jake Paul commosso sugli spalti: l’oro olimpico di Jutta Leerdam conquista Milano

Jake Paul segue dal vivo l’impresa di Jutta Leerdam nei 1000 metri di speed skating e si emoziona…
14 Gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Ariete: la calma vince …
26 Luglio 2025

“L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recensione

Vuoi leggere la recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recens…
18 Febbraio 2026

‘In campo con Flavio’ – Inter-Juve e Napoli-Roma emozioni e verdetti nella corsa Scudetto e Champions

‘In campo con Flavio’ – Inter-Juve e Napoli-Roma emozioni e verdetti nella cors…
23 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Levante “Sei tu” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Levante “Sei tu” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO) “Sanremo 2026” – Lev…

  • “Sanremo 2026” – Levante “Sei tu” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Leo Gassmann “Naturale” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – LDA & Aka 7even “Poesie clandestine” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – J-Ax “Italia starter pack” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Fulminacci “Stupida sfortuna” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Francesco Renga “Il meglio di me” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Fedez & Marco Masini “Male necessario” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Enrico Nigiotti “Ogni volta che non so volare” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Ermal Meta “Stella stellina” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Elettra Lamborghini “Voila” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

Copyright © 2012 - 2022 FB Comunicazione di Francesco Girolamo Balzano Testata Giornalistica registrata presso Tribunale di Roma n.263/2012

Partita Iva: 11915641002 | Privacy Policy

Sito web realizzato da

Musa Studio | Web e Comunicazione
VPS