23 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Francesco Renga “Il meglio di me” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Francesco Renga “Il meglio di me” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Francesco Renga “Il meglio di me” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Il cantautore Francesco Renga torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Il meglio di me, una ballata intensa e profonda che parla di fragilità, consapevolezza e crescita personale. Il brano esplora il bisogno di affrontare le proprie paure e debolezze per imparare a convivere con esse, trasformando il dolore in forza e autenticità: un invito a dare il meglio di sé nonostante gli errori e i momenti bui della vita.

Sai sono ritornato
Là dove le paure nascono
Non scapperò come ho sempre fatto
Ma se lo vorrai
Ti lascerò la mano
Che ancora non so camminare
In mezzo alle piccole cose
Con i pugni chiusi in tasca
Ed un muro nella testa
Non è stato facile
Ma a volte
Capita
Che sorride anche una lacrima
Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me
Lascialo in macchina
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Il meglio di me
Ridere, cambiare
Imparare dagli sbagli
Guarire, vedere
Il tempo sulle mani
Non puoi spostare le strade
Ma in mezzo a una frase
Trovo la direzione
E ancora non so perdonare
Il tempo che cambia le cose
Ed i segni sulla faccia
Di una vita che ti spacca
Non è stato facile
Ma a volte
Capita
Che sorride anche una lacrima
Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me
Lascialo in macchina
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Se tu fossi qui stasera
Con tutto quel coraggio che non ho
Le parole bruceranno in gola
Non ancora
Ancora no
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Il meglio di me

“SANREMO 2026” – FRANCESCO RENGA “IL MEGLIO DI ME” GUARDA IL VIDEO QUI

10 Febbraio 2026

“Cinque secondi” di Paolo Virzì finisce in tribunale, nobile fiorentino chiede il blocco del film

“Cinque secondi” di Paolo Virzì: il Tribunale di Firenze respinge la richiesta cautelare “C…
10 Febbraio 2026

Jake Paul commosso sugli spalti: l’oro olimpico di Jutta Leerdam conquista Milano

Jake Paul segue dal vivo l’impresa di Jutta Leerdam nei 1000 metri di speed skating e si emoziona…
14 Gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Ariete: la calma vince …
26 Luglio 2025

“L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recensione

Vuoi leggere la recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recens…
18 Febbraio 2026

‘In campo con Flavio’ – Inter-Juve e Napoli-Roma emozioni e verdetti nella corsa Scudetto e Champions

‘In campo con Flavio’ – Inter-Juve e Napoli-Roma emozioni e verdetti nella cors…
23 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Fulminacci “Stupida sfortuna” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Fulminacci “Stupida sfortuna” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO) “Sanrem…

  • “Sanremo 2026” – Fulminacci “Stupida sfortuna” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Francesco Renga “Il meglio di me” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Fedez & Marco Masini “Male necessario” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Enrico Nigiotti “Ogni volta che non so volare” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Ermal Meta “Stella stellina” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Elettra Lamborghini “Voila” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Eddie Brock “Avvoltoi” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Ditonellapiaga “Che fastidio!” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Dargen D’Amico “Ai ai” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Chiello “Ti penso sempre” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

Copyright © 2012 - 2022 FB Comunicazione di Francesco Girolamo Balzano Testata Giornalistica registrata presso Tribunale di Roma n.263/2012

Partita Iva: 11915641002 | Privacy Policy

Sito web realizzato da

Musa Studio | Web e Comunicazione
VPS