Jake Paul commosso sugli spalti: l’oro olimpico di Jutta Leerdam conquista Milano

10 Febbraio 2026

Jake Paul segue dal vivo l’impresa di Jutta Leerdam nei 1000 metri di speed skating e si emoziona dopo il record olimpico

fonte: gazzetta.it

La scena che ha fatto il giro dei social

Le immagini di Jake Paul in lacrime sugli spalti del Milano Speed Skating Stadium hanno rapidamente invaso i social network dopo la vittoria olimpica di Jutta Leerdam. Il pugile e influencer statunitense non è riuscito a trattenere l’emozione davanti all’impresa sportiva della fidanzata, diventata protagonista assoluta dei 1000 metri femminili di speed skating.

L’oro olimpico e il record nei 1000 metri

Jutta Leerdam ha conquistato la medaglia d’oro nei 1000 metri femminili facendo segnare il tempo di 1:12.31, un risultato che le ha permesso di stabilire anche il nuovo record olimpico. L’atleta olandese ha preceduto la connazionale Femke Kok e la giapponese Miho Takagi, confermandosi tra le grandi protagoniste della disciplina.

Un successo che arriva dopo l’argento di Pechino

Per Leerdam si tratta di un trionfo che assume un valore ancora maggiore considerando il percorso olimpico iniziato con l’argento conquistato nella stessa distanza a Pechino 2022. A Milano la campionessa ha completato la propria consacrazione, lasciando il segno nella storia dello speed skating femminile.

Jake Paul sugli spalti a tifare per lei

Tra il pubblico presente allo stadio c’era anche Jake Paul, arrivato a Milano per seguire da vicino le gare olimpiche e sostenere la fidanzata. Il 29enne ha assistito alla gara senza sapere che avrebbe vissuto uno dei momenti più emozionanti della sua vita privata, come dimostrano le immagini della sua reazione a fine prova.

Chi è Jake Paul

Jake Paul è uno dei personaggi più noti del panorama mediatico statunitense, diventato famoso come YouTuber e influencer prima di intraprendere la carriera di pugile professionista. Insieme al fratello Logan Paul, ha costruito un seguito globale che lo rende una presenza costante sotto i riflettori, anche fuori dal ring.

La presenza alle Olimpiadi di Milano

Durante le Olimpiadi in corso a Milano, Paul ha seguito diversi eventi sportivi, sedendo anche accanto al vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance durante la partita di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Finlandia. La sua presenza sugli spalti ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

La storia d’amore con Jutta Leerdam

Jake Paul e Jutta Leerdam sono legati dall’inizio del 2023, dopo essersi conosciuti attraverso uno scambio di messaggi su Instagram. La relazione è diventata ufficiale pochi mesi dopo ed è stata raccontata spesso attraverso i social network, dove entrambi condividono momenti della loro vita privata e professionale.

Il fidanzamento annunciato sui social

Nel marzo scorso la coppia ha annunciato il fidanzamento, sempre attraverso i social, senza però rendere nota la data del matrimonio. L’annuncio ha suscitato grande interesse tra fan e appassionati di sport, consolidando l’attenzione mediatica attorno alla coppia.

Le lacrime dopo l’impresa olimpica

Dopo il trionfo di Leerdam, anche Jake Paul si è lasciato andare all’emozione, togliendo per un attimo la maschera del personaggio pubblico. A poche decine di metri dalla pista, il pugile è scoppiato in lacrime mentre la campionessa festeggiava uno dei successi più importanti della sua carriera.

Il messaggio condiviso su Instagram

Poco dopo la gara, Jake Paul ha voluto dedicare un messaggio alla fidanzata sui social, scrivendo di essere profondamente orgoglioso di lei. Successivamente ha condiviso anche il momento del primo incontro dopo l’oro olimpico, definendo la vittoria di Leerdam come uno degli istanti più significativi mai vissuti nello sport.

