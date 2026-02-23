“Sanremo 2026” – Ermal Meta “Stella stellina” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)
Il cantautore Ermal Meta torna per la sesta volta sul palco dell’Ariston alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Stella stellina, un brano che ribalta la classica ninna nanna italiana in una canzone di resistenza, speranza e dolore profondo. Il titolo richiama subito l’immagine della filastrocca conosciuta da tutti, ma qui quella stessa melodia diventa un monito emotivo che parla di assenza e di perdita, trasformando il linguaggio infantile in un potente simbolo di riflessione sulla fragilità umana.
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Ho trovato la tua bambola
Mi è sembrato di vederti ancora
Eri così piccola
La stringevi fino a sera
È passata già un’eternità
O solamente un’ora
Da quando nel cielo una nuvola
Risale dalla tua casa
Dalla mia casa
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Ho cercato di strapparmi il cuore
Perché senza non si muore
Ma ho avuto paura nel mentre
Di non sentire più niente
Ho pensato anche di scappare
Da una terra che non ci vuole
Ma non so dove andare
Tra muri e mare non posso restare
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Fiori in un cortile con le pietre intorno
Come le farfalle hai vissuto un giorno
Figlia di nessuno, melodia di un canto
Quello della gente che ti ha amato tanto
Oh, mia bambina, la notte è nera nera
La rabbia e la preghiera non basteranno più
Dalla collina verrà una primavera
Nel vento della sera ci sarai pure tu
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina verrà una primavera
Nel vento della sera ci sarai pure tu
Non ti ho dimenticato
Aspetto il tuo ritorno
Come le farfalle
Hai vissuto solo un giorno
“SANREMO 2026” – ERMAL META “STELLA STELLINA” GUARDA IL VIDEO QUI
