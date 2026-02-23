“Sanremo 2026” – Eddie Brock “Avvoltoi” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)
da raiplay.it
Il cantautore Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, arriva per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Avvoltoi, un brano intenso e narrativo che esplora le fragilità emotive e le relazioni complicate con un linguaggio diretto e senza filtri. Il pezzo, caratterizzato da un’energia rock-pop con momenti urlati e un assolo di chitarra deciso, racconta l’esperienza di osservare una persona amata scegliere sempre strade dolorose e relazioni tossiche, paragonando chi ferisce a “avvoltoi” in agguato. Eddie Brock, artista romano classe 1997, ha costruito la sua carriera passando dai club live alle playlist digitali e ai trend social, fino a conquistare un posto tra i Big dell’Ariston con un brano che combina introspezione, forza emotiva e sincerità narrativa.
Ci ho provato lo sai
Ma non riesco a non pensare a un noi
Tanto so già che cosa dirai
Rovineremmo tutto
La nostra amicizia
Vale più di così
E fingendo
Che nessuno dei due lo sapesse
A far finta che non ci sia niente
Mi mordo la lingua fino a sanguinare
Ripetendoti che
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Perché è più facile per te farti spogliare
Che spogliarti il cuore
Le parole si annodano in gola
E ti asciugo il mascara che cola
Per quell’uomo che non vale niente
E ci caschi ancora e ancora
Sei tu
Che non impari mai
E ci vai a letto
E poi torni da me a piangere sul petto
Bella come sei
Non potrai fidarti mai
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Perché è più facile per te farti spogliare
Spogliare
Spogliare
È inutile che perdi il tempo
Consumandoti quegli occhi
Così belli
Piangendo per quel bastardo
Dicono sempre di esser degli eroi
Ma ti girano intorno come avvoltoi
Na na na na na na
Na na na na na na
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Per la paura che ti fa sempre scappare
Da tutto questo amore
