23 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Elettra Lamborghini “Voila” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

La popstar e showgirl Elettra Lamborghini torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Voilà, un brano pop-dance spumeggiante che incarna la sua personalità eccentrica, ironica e tutta da ballare. In questo pezzo in gara all’Ariston, Elettra celebra la leggerezza, il divertimento e la voglia di stare bene, trasformando la musica in una festa di ritmo e immagini vivaci. Voilà è costruito su sonorità pop contagiose, con riferimenti all’immaginario internazionale e alla tradizione pop italiana, come l’evocativo omaggio a Raffaella Carrà presente nel testo. Il mood spazia tra momenti di ironia, contrasti emotivi e voglia di lasciarsi andare, facendo del brano uno dei più ballabili e coinvolgenti dell’edizione

Elettra, Elettra Lamborghini
Ma che notte
Che casino
Tipo cocktail
Un po’ di me un po’ di te
Nessun dorma
Fai il cretino
Io l’oﬀesa e poi damblé
Litigare anche di sabato sera
Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena
Tu mi prendi la mano,
Voglio, sì, ma non mi va, va
Mamma mia che rabbia
La porta che fa bam bam
Solita bagarre
E poi ci sale sale su
Quest’aria di mare
Un po’ ti odio un po’ I love you
Ma che c’è di male
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
Mi hanno detto
E mi piace
Che in un letto
Poi si fa la pace
(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci
Sono come le ciliegie
Non hai fame
Sì però, sì però ti viene
E poi si cade cade giù
Come quando piove
Un po’ ti odio un po’ I love you
Non ci vuol un Nobel
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà
Altro che chiacchiere
Spegni tutto in questa notte di paillettes
Eccomi qua
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà

“SANREMO 2026” – ELETTRA LAMBORGHINI “VOILA” GUARDA IL VIDEO QUI

