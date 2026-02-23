“Sanremo 2026” – Enrico Nigiotti “Ogni volta che non so volare” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)
da raiplay.it
Il cantautore Enrico Nigiotti ritorna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Ogni volta che non so volare, una canzone profonda e intimista che fonde riflessione personale e sentimento universale. Il brano – presentato come un vero flusso di coscienza – si concentra su fragilità, tempo che scorre, ricordi e relazioni autentiche: un invito ad accettare i momenti in cui ci si sente persi, perché sono proprio quelli a insegnarci a risalire e volare, anche con le proprie imperfezioni.
Tardi
Che non è più solo notte
Ma anche un po’ mattina
Tardi che non mi addormento
Chiudo gli occhi appena
Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto
Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro
Il tempo vola maledetto
Veloce come un pizzicotto
Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni
Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi
Così dolce e preoccupato
Così sempre attento
Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso
Il tempo vola l’ho già detto
Anche in un orologio rotto
E mentre fuori scoppia un altro inferno
Da qualche parte adesso è già domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di
Volare
Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà
E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità
Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro
E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo
Il tempo corre quanto è stronzo
Sorpassa e poi ti ruba il posto
E mentre fuori brucia un altro inferno
Pochi minuti e poi sarà domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di volare
I mostri che c’ho dentro
Che mi fanno cadere
Questa mania che devi andare solo bene
A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo
A chi comunque vada mi rimane accanto
E se questa vita è un viaggio
Meno male siete qui
Ogni volta che non so
Volare
Ogni volta che non so
Volare
Ogni volta che non so
Volare
“SANREMO 2026” – ENRICO NIGIOTTI “OGNI VOLTA CHE NON SO VOLARE” GUARDA IL VIDEO QUI
Copyright © 2012 - 2022 FB Comunicazione di Francesco Girolamo Balzano Testata Giornalistica registrata presso Tribunale di Roma n.263/2012
Partita Iva: 11915641002 | Privacy Policy