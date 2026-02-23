23 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Fedez & Marco Masini “Male necessario” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

La coppia più inaspettata ma anche affiatata di Sanremo 2026 vede protagonisti il rapper Fedez e il cantautore veterano Marco Masini con Male necessario, un brano intenso e profondo che esplora dolore, vulnerabilità e crescita personale. La canzone invita l’ascoltatore a guardare in faccia le difficoltà come parte inevitabile della vita — il “male” che non si può evitare e che anzi aiuta a diventare più forti, più consapevoli e più autentici. Frutto di una collaborazione nata sul palco dell’Ariston (dove i due duettarono nella serata delle cover nel 2025), Male necessario affronta tematiche di autoanalisi, critiche pubbliche e accettazione del proprio passato, alternando la cifra rap di Fedez alla sensibilità cantautorale di Masini. Il testo tocca anche il rapporto con gli altri e con se stessi, rendendo il pezzo uno dei più riflessivi e narrativamente ricchi della 76ª edizione del Festival.

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so

I miei problemi ormai

Saranno la parte di te

Quella più vulnerabile e spietata

Lo sai

Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro

Lo ammetto però

Per altre cicatrici trovo sempre un posto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Dovrei separare l’ego dall’io

Ma non siamo fatti per essere fragili

Ogni padre inizia come fosse un Dio

Ma poi finisce che diventa un alibi

La gente pudica giudica

Che brutta gente che frequenta Fedez

Ma ci si dimentica sempre che Giuda

Se la faceva con gente per bene

E so che farà male

E vorrai cominciare

A bere poi fumare

Forse per distrazione

Se è vero che siamo solo di passaggio

Il vero obiettivo non può essere la meta

Ma imparare a godersi il viaggio

Quando crescerai

E non mi chiederai nemmeno più il permesso

Si impara vedrai

Che i mostri non stanno soltanto sotto al letto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Ci ho messo una vita per sentirmi vivo

Seguendo la linea sottile di un filo

Succederà ciò che deve succedere

Anche nel buio si impara a vedere

In fondo a tutto il male necessario

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

E ringrazierò il passato

E chi mi ha condannato

E tutto questo male necessario

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so

