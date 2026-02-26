“Sanremo 2026” – Serena Brancale “Qui con me” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

26 Febbraio 2026

"Sanremo 2026" – Serena Brancale "Qui con me" terza serata – 26 febbraio

La cantautrice Serena Brancale torna sul palco dell’Ariston nella 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Qui con me, una ballata intensa e profondamente personale che parla di amore, memoria e continuità oltre l’assenza. Nel brano – descritto come una sorta di lettera d’amore alla madre scomparsa – la voce di Brancale intreccia emozioni, ricordi e immagini poetiche per esprimere il desiderio di sentirla sempre qui con sé, nonostante il tempo e la distanza

C’è una canzone alla radio che suona
E che parla di noi.
Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.
E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,
In questo silenzio sento la tua voce,
Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà
Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi
Accompagnerà.
E se ti portassi via da quelle stelle
Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me.
E ti parlo come se mi stessi accanto
Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,
E poi guardami ma quanto ti assomiglio
Nelle mani, nell’amore che
Mettevi ogni volta nelle cose
Ed ogni giorno era sempre da festeggiare
Sono anch’io così
Noi così simili
Noi così simili
E se ti portassi via da quelle stelle
Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me
E se ti portassi via da quelle stelle
Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre
Scalerei la terra e il cielo
Anche l’universo intero
Per averti ancora qui con me
Quanta vita ruba il tempo
Oltre i limiti ti sento
So che sei ancora qui con me.
Con me, con m

“SANREMO 2026” – SERENA BRANCALE “QUI CON ME” GUARDA IL VIDEO QUI

"Sanremo 2026" – Serena Brancale "Qui con me" terza serata – 26 febbraio

"Sanremo 2026" – Serena Brancale "Qui con me" terza serata – 26 febbraio

  "Sanremo 2026" – Serena Brancale "Qui con me" terza serata – 26 febbraio

