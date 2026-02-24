24 Febbraio 2026

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli 2-1: rimonta Dea Champions riaperta

Serie A

Alla New Balance Arena è andata in scena Atalanta-Napoli. Due squadre che vengono da periodi diversi: i bergamaschi sono ancora imbattuti nel 2026, mentre i partenopei sono stati tallonati dagli infortuni per tutta la stagione e ciò influisce sui risultati. Solamente 2 partite vinte nelle ultime 5: sconfitte contro Juventus e Atalanta, pareggio contro la Roma nell’ultima. È uno scontro diretto per la Champions: chi vincerà avrà un grandissimo vantaggio per la qualificazione.

Vuole fare subito la partita il Napoli, che si affida al dribbling sulla fascia sinistra del nuovo acquisto Alisson Santos e alla fisicità di Hojlund, mentre l’Atalanta tende più a ripartire e a calciare da fuori area. Cerca di ingaggiare duelli l’attacco bergamasco per sfruttare la più grande debolezza del Napoli: la difesa.

A seguito di una ripartenza, Hojlund guadagna un calcio di punizione, dal quale nascerà il vantaggio partenopeo. Riesce a spuntarla Beukema sul piazzato di Gutierrez: fa gol alla prima vera occasione del match il Napoli, secondo centro stagionale, sempre in trasferta, per l’olandese.

Alza il baricentro la squadra di Palladino dopo il gol del Napoli. Va spesso al tiro Sulemana, che si rivela l’uomo più pericoloso dell’Atalanta nel primo tempo. Il ghanese mette sempre in difficoltà la difesa del Napoli con la sua velocità e il suo dribbling. Scatenato anche Santos dall’altra parte, che riesce spesso a scappare alla marcatura di Bellanova. A mio avviso, in questo frangente di gara, l’Atalanta avrebbe meritato il pareggio.

Non riesce però a segnare la formazione di Palladino, che termina il primo tempo sullo 0-1, anche con un rigore inizialmente assegnato al Napoli e poi revocato per un presunto fallo di Hien su Hojlund.

Inizia forte il secondo tempo il Napoli, che si vede annullare un gol appena 20 secondi dopo l’inizio della ripresa. Va spesso al tiro Vergara, che si accende a inizio secondo tempo: trova più spazio e riesce più volte ad andare in dribbling, mandando in tilt la difesa nerazzurra.

Resiste l’Atalanta che, alla prima occasione da gol nel secondo tempo, pareggia. Calcio d’angolo di Zalewski, testata di Pasalic che la mette in porta, imparabilmente per Milinkovic-Savic. A mio avviso non meritava la rete la Dea, che non aveva avuto occasioni in quest’inizio di ripresa, ma è stata comunque perfetta nello sfruttare quest’occasione.

Trova fiducia adesso l’Atalanta, che mette alle strette il Napoli, incapace di uscire dalla propria metà campo. Scamacca e Samardzic sono gli uomini più pericolosi in questo finale: il loro asse mette in seria difficoltà la difesa partenopea, che all’81’ cade sotto i colpi del serbo.

Cross al bacio di Bernasconi, che finisce direttamente sulla testa di Samardzic, il quale con un’incornata perfetta mette il pallone in rete, trovando il 2-1. Questa volta meritavano il gol i nerazzurri, che avevano schiacciato il Napoli negli ultimi minuti.

Non riescono a finalizzare nel forcing finale gli uomini di Conte, che perdono a Bergamo lasciando punti importanti per la Champions. Restano comunque quarti a pari merito con la Roma, vincente in casa contro la Cremonese, i partenopei, mentre gli orobici volano a 45 punti, a -5 dallo stesso Napoli. Si fa ancora più bella questa lotta Champions, alla quale si aggiunge anche il Como, vincente a Torino contro la Juventus: chi la spunterà?

