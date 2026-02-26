“Sanremo 2026” quarta serata RaiPlay – 27 febbraio 2026 (VIDEO)

Sanremo 2026 prima serata RaiPlay video apre ufficialmente la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana con la conduzione di Carlo Conti, affiancato stabilmente da Laura Pausini per tutte e cinque le serate. Il Festival va in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 dal Teatro Ariston di Sanremo in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove ogni puntata resta disponibile anche in replica. L’edizione 2026 si distingue per un cast ricchissimo di co-conduttori e super ospiti distribuiti serata per serata. La prima puntata rappresenta il debutto dei 30 Big in gara con i rispettivi brani inediti. L’impianto artistico punta su equilibrio tra tradizione e spettacolo internazionale. Il palco dell’Ariston resta il centro nevralgico dell’evento. RaiPlay consente di rivedere ogni momento saliente. L’edizione si configura come una delle più ambiziose degli ultimi anni.

Prima serata: co-conduttori e super ospiti del debutto

Martedì 24 febbraio 2026, poi, Carlo Conti inaugura la manifestazione insieme a Laura Pausini e al co-conduttore della serata Can Yaman, alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston. La serata, inoltre, ospita Tiziano Ferro come super ospite musicale, protagonista di un’esibizione attesissima. In Piazza Colombo, poi. si esibisce Gaia dal Suzuki Stage, mentre Max Pezzali propone un collegamento musicale speciale dalla nave Costa Toscana, presenza fissa per tutte le cinque serate. La prima puntata, inoltre, prevede l’esibizione di tutti i 30 Big in gara. La votazione, poi, è affidata esclusivamente alla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. L’atmosfera alterna musica e spettacolo. La diretta su Rai 1, inoltre, inaugura ufficialmente la competizione. RaiPlay rende disponibile la puntata completa in streaming.

Seconda serata: un trio di co-conduttori e ospiti internazionali

Mercoledì 25 febbraio, poi, Carlo Conti guida la seconda serata con tre co-conduttori: Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. La presenza di Achille Lauro, inoltre, aggiunge un tocco artistico e performativo alla conduzione. Lillo, poi, porta invece una componente ironica e leggera. Dal Suzuki Stage, inoltre, si esibisce Bresh. La serata, poi, continua la gara dei Big con una nuova fase di votazione. Il pubblico, inoltre, segue con crescente interesse la classifica provvisoria. La regia, poi, alterna palco interno e collegamenti esterni. RaiPlay, inoltre, consente di rivedere esibizioni e momenti speciali.

Terza serata: eleganza internazionale con Irina Shayk

Giovedì 26 febbraio, poi, il Festival accoglie Irina Shayk nel ruolo di co-conduttrice. La supermodella, inoltre, porta una presenza internazionale sul palco dell’Ariston. Carlo Conti e Laura Pausini, poi, guidano una serata che prosegue la gara dei Big. Gli ospiti musicali, inoltre, comprendono nuovamente Eros Ramazzotti e Alicia Keys in momenti dedicati. Dal Suzuki Stage, poi, si esibiscono i The Kolors. La scenografia, inoltre, valorizza l’atmosfera elegante della serata. La competizione, poi, entra nel vivo. Il pubblico, inoltre, partecipa attivamente attraverso i sistemi di voto previsti. RaiPlay, poi, offre la possibilità di recuperare ogni segmento.

Quarta serata: cover e duetti con Bianca Balti

Venerdì 27 febbraio è dedicato alla tradizionale serata delle Cover e dei Duetti. Bianca Balti affianca Carlo Conti e Laura Pausini nel ruolo di co-conduttrice. I 30 Big reinterpretano brani iconici della musica italiana e internazionale insieme a ospiti speciali. La formula punta su accostamenti originali e collaborazioni inedite. Dal Suzuki Stage si esibisce Francesco Gabbani. La serata assume un tono celebrativo e spettacolare. Il pubblico attende con curiosità le performance più sorprendenti. La classifica si aggiorna con nuovi punteggi. RaiPlay propone lo streaming integrale della serata.

Quinta serata: la finale con Nino Frassica e Andrea Bocelli

Sabato 28 febbraio si svolge la finale della 76ª edizione. Carlo Conti e Laura Pausini sono affiancati da Nino Frassica e dalla giornalista Giorgia Cardinaletti. La serata culmina con la proclamazione del vincitore. Andrea Bocelli è il super ospite musicale della finale. Dal palco esterno si esibiscono i Pooh, mentre Max Pezzali conferma il collegamento dalla nave Costa Toscana. La tensione cresce fino alla superfinale. Il televoto entra pienamente in gioco. Il pubblico partecipa numeroso. RaiPlay consente di rivedere l’intera finale in replica.

Il Suzuki Stage e la nave Costa Toscana

Sanremo 2026 amplia lo spettacolo oltre l’Ariston. In Piazza Colombo il Suzuki Stage ospita ogni sera un artista diverso, tra cui Gaia, Bresh, The Kolors e Francesco Gabbani. Dalla nave Costa Toscana Max Pezzali propone esibizioni esclusive per tutte le cinque serate. Questa formula diffusa amplia la dimensione spettacolare del Festival. La regia alterna collegamenti in tempo reale. L’intera città diventa protagonista. La produzione valorizza ogni location. Il Festival assume un respiro internazionale. Rai 1 garantisce copertura completa.

I 30 Big in gara e la formula di voto

La prima serata vede l’esibizione completa dei 30 Big in gara. Le serate successive aggiornano progressivamente la classifica. Il sistema di voto coinvolge Sala Stampa, televoto e giurie demoscopiche. La combinazione dei punteggi determina la graduatoria finale. La competizione resta equilibrata fino all’ultima serata. La varietà musicale caratterizza l’edizione 2026. I brani spaziano tra pop, urban, cantautorato e contaminazioni elettroniche. Il pubblico segue con grande attenzione. RaiPlay offre clip dedicate a ogni artista.

Carlo Conti e Laura Pausini protagonisti di tutte le serate

Carlo Conti firma la direzione artistica e la conduzione dell’intera manifestazione. Laura Pausini affianca il conduttore per tutte le cinque serate, garantendo continuità e prestigio internazionale. La coppia guida un’edizione ricca di ospiti e co-conduttori diversi ogni sera. L’impostazione punta sulla centralità della musica. La regia mantiene ritmo e chiarezza narrativa. Il palco dell’Ariston resta il simbolo della tradizione. La 76ª edizione conferma la solidità del format. RaiPlay amplia la fruizione digitale del Festival.

Uno degli eventi più seguiti dell'anno

Ogni serata del Festival, inclusa la prima, è disponibile in streaming su RaiPlay in diretta e in replica. La piattaforma propone anche clip, interviste e backstage. Gli utenti possono rivedere singole esibizioni o l’intera puntata. La visione digitale intercetta un pubblico sempre più vasto. Rai 1 mantiene la diretta televisiva come appuntamento collettivo. L’edizione 2026 consolida la dimensione multipiattaforma del Festival. La musica resta il cuore della manifestazione. Sanremo 2026 si conferma così uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno.

