26 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Maria Antonietta & Colombre “La felicità e basta” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Maria Antonietta & Colombre “La felicità e basta” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

La cantautrice Maria Antonietta (Letizia Cesarini) e il cantautore Colombre (Giovanni Imparato), una coppia nella vita e nell’arte, debuttano come duo nella sezione Big al Festival di Sanremo 2026 con La felicità e basta, un brano che mescola leggerezza, ironia e riflessione sociale. La canzone, scritta da entrambi insieme a Francesco Catitti, affronta il tema della felicità non come traguardo da meritare, ma come un diritto universale da prendersi e basta, senza sensi di colpa né confronti con ideali patinati.

È più facile perdonarci,

Se tieni a mente siamo tutti debuttanti.

“Sii te stessa e andrà tutto bene”,

Diceva la supermodella con la pelle splendida.

Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,

E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.

Da quella chaise longue di pelle bianca

La tua vita non ti stanca.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Non posso arrendermi.

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

È più facile se siamo insieme,

Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere

E dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!”

Come diceva quella popstar sorridente in Valentino.

E a volte mi sento molto stanca,

E non riesco a tenere la testa alta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

Non è così…

(I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

Ce la prendiamo e basta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

Per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby, dalla tristezza che è infinita, baby

Scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Baby,

Siamo ancora in piedi.

Credo che la felicità,

Ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

“SANREMO 2026” – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “LA FELICITA’ E BASTA” GUARDA IL VIDEO QUI