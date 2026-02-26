26 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Eddie Brock “Avvoltoi” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

Il cantautore Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, arriva per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Avvoltoi, un brano intenso e narrativo che esplora le fragilità emotive e le relazioni complicate con un linguaggio diretto e senza filtri. Il pezzo, caratterizzato da un’energia rock-pop con momenti urlati e un assolo di chitarra deciso, racconta l’esperienza di osservare una persona amata scegliere sempre strade dolorose e relazioni tossiche, paragonando chi ferisce a “avvoltoi” in agguato. Eddie Brock, artista romano classe 1997, ha costruito la sua carriera passando dai club live alle playlist digitali e ai trend social, fino a conquistare un posto tra i Big dell’Ariston con un brano che combina introspezione, forza emotiva e sincerità narrativa.

Ci ho provato lo sai

Ma non riesco a non pensare a un noi

Tanto so già che cosa dirai

Rovineremmo tutto

La nostra amicizia

Vale più di così

E fingendo

Che nessuno dei due lo sapesse

A far finta che non ci sia niente

Mi mordo la lingua fino a sanguinare

Ripetendoti che

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Che spogliarti il cuore

Le parole si annodano in gola

E ti asciugo il mascara che cola

Per quell’uomo che non vale niente

E ci caschi ancora e ancora

Sei tu

Che non impari mai

E ci vai a letto

E poi torni da me a piangere sul petto

Bella come sei

Non potrai fidarti mai

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Spogliare

Spogliare

È inutile che perdi il tempo

Consumandoti quegli occhi

Così belli

Piangendo per quel bastardo

Dicono sempre di esser degli eroi

Ma ti girano intorno come avvoltoi

Na na na na na na

Na na na na na na

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Per la paura che ti fa sempre scappare

Da tutto questo amore

