26 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Il cantautore Michele Bravi torna per la terza volta sul palco dell’Ariston alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Prima o poi, un brano intenso e profondamente emotivo che parla di fragilità, solitudine e senso d’inadeguatezza. Nel testo Bravi racconta — quasi come in un monologo interiore — le difficoltà di affrontare un amore finito e il senso di smarrimento che ne deriva, trasformando immagini quotidiane — come casa in disordine o ricordi che scorrono all’infinito — in simboli universali di nostalgia e desiderio di ripartir.

Lo so fumare a letto è un brutto vizio
Piangersi un po’ addosso
Poi la notte non dormo mai, mai
È vero
È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera
Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera
È che mi manchi da morire
E pure il cane non la smette di abbaiare
E sarà che ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all’infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Ma guarda casa mia come è ridotta
Che non faccio i piatti da una settimana
Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa
Con il disco di Battisti ancora lì per terra
Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca
Ogni volta che ti penso
Ricomincio sempre
A scorrere le foto fino all’infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Se dopo anni non la smetto
Sempre a prendermi l’acqua per strada
Che non ho l’ombrello nemmeno stasera
Tienimi la fronte
Ma pensa io che scemo
Che non penso che a te
E sono sotto casa tua
E ti vorrei citofonare ma
Ma non so più il tuo nome
A forza di chiamarti amore
Non so nemmeno adesso più chi sei
Ma prima o poi
Smetterai che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Se dopo anni non la smetto di

“SANREMO 2026” – MICHELE BRAVI “PRIMA O POI” GUARDA IL VIDEO QUI

25 Febbraio 2026

Kabir Bedi Sanremo 2026: il mito di Sandokan torna all’Ariston, vita privata, origini, figli e curiosità

Kabir Bedi Sanremo 2026: l’icona di Sandokan ospite d’onore sul palco del Festival Kabir Bedi San…
25 Febbraio 2026

Patty Pravo Sanremo 2026: età, figli, compagno, origini e il ritorno con “Opera”

Patty Pravo Sanremo 2026: undicesima partecipazione e il brano “Opera” all’Ariston Patty Pravo Sa…
14 Gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Ariete: la calma vince …
26 Luglio 2025

“L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recensione

Vuoi leggere la recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recens…
24 Febbraio 2026

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli 2-1: rimonta Dea Champions riaperta

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli 2-1: rimonta Dea Champions riaperta &#8…
26 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO) “Sanremo …

  • “Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Maria Antonietta & Colombre “La felicità e basta” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Mara Sattei “Le cose che non sai di me” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Malika Ayane “Animali notturni” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Luchè “Labirinto” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Leo Gassmann “Naturale” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Francesco Renga “Il meglio di me” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Eddie Brock “Avvoltoi” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Arisa “Magica favola” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Dopofestival Sanremo 2026” RaiPlay puntata 26 febbraio 2026 (VIDEO)

    Leggi di più

Copyright © 2012 - 2022 FB Comunicazione di Francesco Girolamo Balzano Testata Giornalistica registrata presso Tribunale di Roma n.263/2012

Partita Iva: 11915641002 | Privacy Policy

Sito web realizzato da

Musa Studio | Web e Comunicazione
VPS