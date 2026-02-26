26 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Sal Da Vinci “Per sempre si” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Il veterano della canzone italiana Sal Da Vinci torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, un brano pop-romantico che celebra l’amore come promessa eterna e scelta consapevole. Il testo racconta il momento in cui due persone si incontrano, si innamorano e immaginano insieme un futuro duraturo, con sogni di una famiglia, una casa e la volontà di affrontare le sfide della vita mano nella mano. Questo sì diventa non solo una parola, ma una promessa di vita condivisa, pronunciata con sincerità e cuore.

È cominciato tutto quanto dal principio

Io che per te ero solo un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore, non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre sì

So bene che è una grande incognita il futuro

Ma insieme a te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro

Litigare e far l’amore poi che male c’è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre

Sì, soltanto sì

Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice sì

L’eternità è dentro una parola

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Accussì

Sarrà pe sempe sì

“SANREMO 2026” – SAL DA VINCI “PER SEMPRE SI” GUARDA IL VIDEO QUI