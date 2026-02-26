26 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Samurai Jay “Ossessione” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Il rapper Samurai Jay (Gennaro Amatore), classe 1998 originario di Mugnano di Napoli, debutta come solista sul palco dell’Ariston alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Ossessione, un brano che fonde ritmi latini, urban pop e contaminazioni reggaeton per raccontare la spinta viscerale che muove passioni e desideri, sia nell’amore sia nella musica stessa. Il pezzo esplora l’idea di ossessione non come qualcosa di distruttivo, ma come energia positiva che ti spinge avanti, che tiene svegli e motiva il cuore e la creatività.

Nulla è per sempre

Ma il profumo tuo sulla mia pelle

Non passa mai, no mai

Sicuramente

Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera

Marò che pena

Siamo sempre alle solite

Una tirata tutto il weekend

Tu mi nascondi le storie

E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità

Ora penso a me

In mezzo a questo disordine

Sarà strano ma ti sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Andale andale

Scatta un paio di foto poi mandale

Fammi vedere cosa indossi stasera

Poi facciamo l’alta marea

Sotto la luna piena

Non sei mai stata sincera

Non può durare una vita intera

Una storia se fa solo male

Tra noi sarà solamente

Una noche de sexo

Andamento lento

Non posso fermare il tempo

Questo feeling maledetto

Io lo sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Devo correre correre correre correre correre

Ahahah

Devo correre correre correre correre correre

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

“SANREMO 2026” – SAMURAI JAY “OSSESSIONE” GUARDA IL VIDEO QUI