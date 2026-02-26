26 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Samurai Jay “Ossessione” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Samurai Jay “Ossessione” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Samurai Jay “Ossessione” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Il rapper Samurai Jay (Gennaro Amatore), classe 1998 originario di Mugnano di Napoli, debutta come solista sul palco dell’Ariston alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Ossessione, un brano che fonde ritmi latini, urban pop e contaminazioni reggaeton per raccontare la spinta viscerale che muove passioni e desideri, sia nell’amore sia nella musica stessa. Il pezzo esplora l’idea di ossessione non come qualcosa di distruttivo, ma come energia positiva che ti spinge avanti, che tiene svegli e motiva il cuore e la creatività.

Nulla è per sempre
Ma il profumo tuo sulla mia pelle
Non passa mai, no mai
Sicuramente
Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera
Marò che pena
Siamo sempre alle solite
Una tirata tutto il weekend
Tu mi nascondi le storie
E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità
Ora penso a me
In mezzo a questo disordine
Sarà strano ma ti sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Andale andale
Scatta un paio di foto poi mandale
Fammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo l’alta marea
Sotto la luna piena
Non sei mai stata sincera
Non può durare una vita intera
Una storia se fa solo male
Tra noi sarà solamente
Una noche de sexo
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo feeling maledetto
Io lo sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Devo correre correre correre correre correre
Ahahah
Devo correre correre correre correre correre
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling

“SANREMO 2026” – SAMURAI JAY “OSSESSIONE” GUARDA IL VIDEO QUI

25 Febbraio 2026

Kabir Bedi Sanremo 2026: il mito di Sandokan torna all’Ariston, vita privata, origini, figli e curiosità

Kabir Bedi Sanremo 2026: l’icona di Sandokan ospite d’onore sul palco del Festival Kabir Bedi San…
25 Febbraio 2026

Patty Pravo Sanremo 2026: età, figli, compagno, origini e il ritorno con “Opera”

Patty Pravo Sanremo 2026: undicesima partecipazione e il brano “Opera” all’Ariston Patty Pravo Sa…
14 Gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Ariete: la calma vince …
26 Luglio 2025

“L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recensione

Vuoi leggere la recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recens…
24 Febbraio 2026

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli 2-1: rimonta Dea Champions riaperta

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli 2-1: rimonta Dea Champions riaperta &#8…
26 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Sayf “Tu mi piaci tanto” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Sayf “Tu mi piaci tanto” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO) “Sanre…

  • “Sanremo 2026” – Sayf “Tu mi piaci tanto” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Samurai Jay “Ossessione” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Sal Da Vinci “Per sempre si” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Raf “Ora e per sempre” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Maria Antonietta & Colombre “La felicità e basta” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Mara Sattei “Le cose che non sai di me” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Malika Ayane “Animali notturni” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Luchè “Labirinto” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Leo Gassmann “Naturale” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

Copyright © 2012 - 2022 FB Comunicazione di Francesco Girolamo Balzano Testata Giornalistica registrata presso Tribunale di Roma n.263/2012

Partita Iva: 11915641002 | Privacy Policy

Sito web realizzato da

Musa Studio | Web e Comunicazione
VPS