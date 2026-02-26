“Sanremo 2026” – Samurai Jay “Ossessione” terza serata – 26 febbraio (TESTO E VIDEO)
Il rapper Samurai Jay (Gennaro Amatore), classe 1998 originario di Mugnano di Napoli, debutta come solista sul palco dell’Ariston alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Ossessione, un brano che fonde ritmi latini, urban pop e contaminazioni reggaeton per raccontare la spinta viscerale che muove passioni e desideri, sia nell’amore sia nella musica stessa. Il pezzo esplora l’idea di ossessione non come qualcosa di distruttivo, ma come energia positiva che ti spinge avanti, che tiene svegli e motiva il cuore e la creatività.
Nulla è per sempre
Ma il profumo tuo sulla mia pelle
Non passa mai, no mai
Sicuramente
Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera
Marò che pena
Siamo sempre alle solite
Una tirata tutto il weekend
Tu mi nascondi le storie
E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità
Ora penso a me
In mezzo a questo disordine
Sarà strano ma ti sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Andale andale
Scatta un paio di foto poi mandale
Fammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo l’alta marea
Sotto la luna piena
Non sei mai stata sincera
Non può durare una vita intera
Una storia se fa solo male
Tra noi sarà solamente
Una noche de sexo
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo feeling maledetto
Io lo sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Devo correre correre correre correre correre
Ahahah
Devo correre correre correre correre correre
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
“SANREMO 2026” – SAMURAI JAY “OSSESSIONE” GUARDA IL VIDEO QUI
