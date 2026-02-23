23 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Serena Brancale “Qui con me” prima serata – 24 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

La cantautrice Serena Brancale torna sul palco dell’Ariston nella 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Qui con me, una ballata intensa e profondamente personale che parla di amore, memoria e continuità oltre l’assenza. Nel brano – descritto come una sorta di lettera d’amore alla madre scomparsa – la voce di Brancale intreccia emozioni, ricordi e immagini poetiche per esprimere il desiderio di sentirla sempre qui con sé, nonostante il tempo e la distanza



C’è una canzone alla radio che suona

E che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

In questo silenzio sento la tua voce,

Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi

Accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

E poi guardami ma quanto ti assomiglio

Nelle mani, nell’amore che

Mettevi ogni volta nelle cose

Ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

E se ti portassi via da quelle stelle

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con m

“SANREMO 2026” – SERENA BRANCALE “QUI CON ME” GUARDA IL VIDEO QUI