28 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Malika Ayane “Animali notturni” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

La raffinata cantautrice Malika Ayane torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Animali notturni, un brano pop-soul caratterizzato da ritmo coinvolgente, chitarre funky e percussioni tribali che avvolgono una storia d’amore intensa e fuori dagli schemi. Il testo utilizza la metafora degli animali notturni per descrivere una relazione autentica e profonda — fatta di distanza, desiderio e complicità — che vive lontano dagli sguardi del mondo e non sempre è facile da comprendere per gli altri.

Siamo tutti in pace con i sensi degli altri

Con i nostri invece non sappiamo che farci

Ed io che resto qui a perdermi

A parlare di te

Anche nei vicoli, vicinissimi

Non riusciamo a trovarci

E vorrei sapere cosa fai

Ma non è male questa nostalgia, lo sai

Che ci perdoniamo sempre

E siamo sconosciuti per la gente

Che non ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina

E guardare l’alba come fosse la prima

Addormentiamoci davanti a un film

Se vuoi dormire con me

Quando mi guardi fai voragini

Ed io non mi difendo più

Fuori è pieno di persone, ma lo sai

Che nessuno ci capirà mai

Lo vedi, io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Io e te

Facciamo paura

Troviamo una scusa

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Ti giuro che non so più

Come dirtelo

Ma appena tu te ne vai

Manca ossigeno

Il cielo è bellissimo

Dammi la mano che andiamo in un posto qualunque

Non serve sia lontanissimo

Per scomparire

Che dire

Ignora la parola fine

Che non so più a chi appartengo se vai via

Io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

“SANREMO 2026” – MALIKA AYANE “ANIMALI NOTTURNI” GUARDA IL VIDEO QUI