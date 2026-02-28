28 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Maria Antonietta & Colombre “La felicità e basta” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Maria Antonietta & Colombre “La felicità e basta” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Maria Antonietta & Colombre “La felicità e basta” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

La cantautrice Maria Antonietta (Letizia Cesarini) e il cantautore Colombre (Giovanni Imparato), una coppia nella vita e nell’arte, debuttano come duo nella sezione Big al Festival di Sanremo 2026 con La felicità e basta, un brano che mescola leggerezza, ironia e riflessione sociale. La canzone, scritta da entrambi insieme a Francesco Catitti, affronta il tema della felicità non come traguardo da meritare, ma come un diritto universale da prendersi e basta, senza sensi di colpa né confronti con ideali patinati.

È più facile perdonarci,
Se tieni a mente siamo tutti debuttanti.
“Sii te stessa e andrà tutto bene”,
Diceva la supermodella con la pelle splendida.
Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,
E tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.
Da quella chaise longue di pelle bianca
La tua vita non ti stanca.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
Non è così…
(I love you baby)
Non posso arrendermi.
(I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.
È più facile se siamo insieme,
Mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere
E dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!”
Come diceva quella popstar sorridente in Valentino.
E a volte mi sento molto stanca,
E non riesco a tenere la testa alta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
Non è così…
(I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Baby, dall’ansia di un’aspettativa, baby
Scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
Ce la prendiamo e basta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
La colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
Per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Baby, dalla tristezza che è infinita, baby
Scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Baby,
Siamo ancora in piedi.
Credo che la felicità,
Ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.

“SANREMO 2026” – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “LA FELICITA’ E BASTA” GUARDA IL VIDEO QUI

26 Febbraio 2026

Franco Battiato Il lungo viaggio film RaiPlay – 1 marzo 2026 (VIDEO)

Vuoi guardare il video di Franco Battiato Il lungo viaggio film RaiPlay – 1 marzo 2026? Tro…
27 Febbraio 2026

Mogol Sanremo 2026: premio alla carriera e standing ovation all’Ariston

Mogol Sanremo 2026 premiato con il riconoscimento alla carriera: standing ovation al Festival, nu…
14 Gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026

Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Branko oroscopo oggi 14 gennaio 2026 Ariete: la calma vince …
26 Luglio 2025

“L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recensione

Vuoi leggere la recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recens…
24 Febbraio 2026

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli 2-1: rimonta Dea Champions riaperta

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli 2-1: rimonta Dea Champions riaperta &#8…
28 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Mara Sattei “Le cose che non sai di me” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Mara Sattei “Le cose che non sai di me” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VID…

  • “Sanremo 2026” – Mara Sattei “Le cose che non sai di me” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Maria Antonietta & Colombre “La felicità e basta” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Michele Bravi “Prima o poi” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Nayt “Prima che” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Patty Pravo “Opera” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Raf “Ora e per sempre” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Sal Da Vinci “Per sempre si” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Samurai Jay “Ossessione” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Sayf “Tu mi piaci tanto” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

  • “Sanremo 2026” – Serena Brancale “Qui con me” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

    Leggi di più

Copyright © 2012 - 2022 FB Comunicazione di Francesco Girolamo Balzano Testata Giornalistica registrata presso Tribunale di Roma n.263/2012

Partita Iva: 11915641002 | Privacy Policy

Sito web realizzato da

Musa Studio | Web e Comunicazione
VPS