28 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Raf “Ora e per sempre” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

“Sanremo 2026” – Raf “Ora e per sempre” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Il cantautore Raf torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre, una ballata pop sentimentale nata da un’intima riflessione sull’amore nel tempo. Dopo ben 11 anni di assenza dalla gara, l’artista porta una canzone autobiografica scritta insieme a suo figlio Samuele — che racconta un legame forte e duraturo che supera distanze, cambiamenti e difficoltà, evocando ricordi sinceri di un amore che resta “ora e per sempre”. Il testo, ispirato alle promesse matrimoniali che Raf fece alla sua compagna negli anni ’90, parla di connessione profonda e memoria condivisa, intrecciando nostalgia e consapevolezza in versi che invitano a guardare l’amore come un progetto di vita. La canzone fonde melodie pop romantiche con un tocco di elettronica vintage, rendendo Ora e per sempre una delle proposte più intense ed emotive dell’edizione.

Un puntino in mezzo all’universo

Ero un alieno mi sentivo solo

Mi confondevo tra la gente perso

Dentro un astronave eternamente in volo

Mentre il mondo parlava al futuro

Me ne stavo fermo alla deriva

E il mio viso sorrideva comunque

Ma il cuore no

E tu per mano hai preso la mia vita

E camminando sulla via d’uscita

Senza parlare mi dicevi:

Ora e per sempre resterai

Ci sarai anche se mai più ti rivedrò

Sei nell’anima e lì ti cercherò

Quando mi mancherai

Ora e per sempre sarai.

Tra le pagine di un vecchio diario

Consumato come il nostro tempo

In un soffio di vento il nostro primo anniversario

Adesso è un eco lontano

Oggi il mondo è così diverso,

Niente è sicuro, tutto è controverso

E tra milioni di voci si nasconde la verità

E tu sei sempre la più bella

Il tempo ti sta una meraviglia

E ogni segno sulla pelle parla di te

Ora e per sempre amore mio

Era previsto che sarei rimasto io

Non avevamo molte probabilità

Ma siamo ancora qua

E tornerei indietro solo per un attimo

Al primo incontro per sentirne il brivido

Graffiti un po’ sbiaditi di un fuoco

Che non c’è più

Ma è parte di noi

Ora e per sempre

E mentre il mondo urla e stride

Vuoto di empatia

Noi non saremo parte di questa follia

Stringimi forte quando il sole sorgerà

Insieme ci troverà ci troverà

Quando l’alba verrà

Ora e per sempre sarà

“SANREMO 2026” – RAF “ORA E PER SEMPRE” GUARDA IL VIDEO QUI