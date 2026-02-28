28 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Nayt “Prima che” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

Il rapper italiano Nayt (all’anagrafe William Mezzanotte) debutta sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Prima che, un brano introspettivo e profondo in cui l’artista esplora temi di identità personale, relazioni autentiche e vulnerabilità nell’era digitale. Nel testo, ricco di immagini e domande esistenziali, Nayt scandisce una serie di “prima” — prima di esperienze, relazioni e scelte — per scavare dentro ciò che resta quando si tolgono tutte le maschere sociali e ci si mostra per quello che si è.

Prima della prima donna

Prima della prima volta

Prima della prima droga

Prima della prima idea

Prima del mio vero amico

Che l’ho visto andare via

Prima di essere partito

Prima di tornare qui

Dell’idea di aver fallito

Ogni volta che mi fido

Che la gente mi fa schifo

Che la gente è come me

Prima di farmi domande

Prima di essere svogliato

Prima del giusto e sbagliato

Io chi sono, chi sei te?

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Senza oggetti o costumi, progetti

Immaginare i posteri

Costretti al presente

Sfuggirci ubriachi o con i postumi

Chi aspetti? Io nessuno a salvarci

Fissare il muro e stancarsi

Trovare un buco e saltarci

Io non credo a chi mi chiama

Credo abbia sbagliato nome

Io non credo a chi mi ama, di più,

Non credo abbia valore

Perché in tutta questa roba che c’ho addosso mi confondo

E non so se mi conforta

O mi ostacola il confronto

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Prima che qualcuno parli

Prima che tu ti dica è tardi

Prima che continui a farmi

Com’è che continuo a farmi?

Prima di essere scontato

O di essere scordato

Prima di essere qualcuno

Che vuol essere ascoltato

Prima che tu faccia un post

Prima che controlli i like

Prima che tu dia potere agli altri

Su quello che fai

Prima di mettere i vestiti

Dell’amore di esserne investiti

Di crescere aggressivi

Chi siamo?

Finché sai cosa prendi

Non lo sai cosa perdi

Forse è tardi dicevi

Ce la fai? Non lo so

La realtà non si vede

Finché io non ti vedo

Finché tu non ci vedi me (me)

Supportarci a vicenda

Sopportarci dicendo

Che ne vale la pena

Dimmi è vero o non ci credi?

La realtà non si vede

Finché tu non mi vedi

Finché io non ci vedo te (te)

Come vorrei, come vorrei

Come vorrei, come vorrei

Come vorrei, come vorrei

Che tu vedessi me.

