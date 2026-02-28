28 Febbraio 2026

“Sanremo 2026” – Levante “Sei tu” serata finale – 28 febbraio (TESTO E VIDEO)

da raiplay.it

La cantautrice siciliana Levante (nome all’anagrafe Claudia Lagona) torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026 con Sei tu, un brano pop-cantautorale che esplora l’amore come esperienza fisica ed emotiva totalizzante, capace di sconvolgere corpo e mente. Nel testo, Levante racconta l’innamoramento attraverso sensazioni intense — dal respiro che manca alle gambe che non rispondono — fino alla dichiarazione che l’amore, alla fine, “sei tu”. Il pezzo è stato scritto interamente da lei, confermando la sua identità di cantautrice autentica. Questa è la terza partecipazione di Levante al Festival dopo Tikibombom (2020) e Vivo (2023), e il nuovo brano è stato accolto come una delle proposte più sincere e interiori dell’edizione, capace di costruire un ponte tra esperienza personale e sentimento universale.

Ah, non mi sento le gambe.

Ah, dove sono le braccia?

E mi manca il respiro,

Eppure sono viva,

Sento che sorrido

E io non l’ho deciso.

La vista mi abbandona un po’.

Cerco la mia postura,

Divento la paura,

Mi trema anche la gola,

La voce non mi trova,

La mani ora mi ingannano.

È così ci si innamora…

Fare spazio dove posto non si trova.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

Per me.

Se l’amore sei tu.

Ma ho già perso il controllo,

Non mi segue più il corpo.

E la testa che gira, mi gira

Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

…Se l’amore sei tu.

Se l’amore sei tu.

“SANREMO 2026” – LEVANTE “SEI TU” GUARDA IL VIDEO QUI