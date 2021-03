Paolo Fox oroscopo 31 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 31 marzo 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il tuo segno e’ in una fase di recupero, ma come dico spesso, ci sono tante cose che non vanno bene e soprattutto che non sono andate bene in passato! Quindi, questo e’ il momento giusto per riprendere le redini di alcuni discorsi e per cercare di risolvere qualche problema interiore. In questa settimana sei al quinto posto ‘in classifica’ perche’ in effetti c’e’ una grande vitalita’ ma bisogna anche rimettersi in gioco in modo serio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questa settimana ti trovi al terzo posto ‘in classifica’! Credo che tu abbia una gran voglia di rimetterti a fare cose divertenti. D’altronde, per te la vita deve essere creativa, deve essere piena di opportunita’, non deve essere noiosa!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Senti che c’e’ qualcosa che non va. Ho spiegato che questa fine di Marzo potrebbe essere leggermente problematica; piu’ che altro ci sono dei rapporti di lavoro, dei rapporti con amici e forse anche familiari che non sono del tutto facili da gestire. Intendiamoci, non torniamo indietro! Quindi non ci sara’ quella fase di grande frustrazione e di blocco che c’e’ stata nel recente passato.

Paolo Fox oroscopo 31 marzo 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo un Febbraio pesante e probabilmente non all’altezza della situazione, in questi ultimi giorni di Marzo dovresti recuperare quell’energia e quell’ottimismo che sono mancati, certamente non per colpa tua. Ricordo sempre, infatti, che il tuo e’ un segno che regala ottimismo a tutti!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dopo un Febbraio pesante e probabilmente non all’altezza della situazione, in questi ultimi giorni di Marzo dovresti recuperare quell’energia e quell’ottimismo che sono mancati, certamente non per colpa tua. Ricordo sempre, infatti, che il tuo e’ un segno che regala ottimismo a tutti!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti senti circondato da persone non all’altezza! Mercurio e Marte in aspetto complicato non indicano blocchi insuperabili ma difficolta’ nell’ambiente circostante. E quindi e’ molto probabile che in questo momento tu sia un po’ in conflitto con le persone che ti stanno attorno; c’e’ qualche piccola indecisione.

Paolo Fox oroscopo 31 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questi giorni senti c’e’ una gran voglia di andare avanti; Giove e Saturno favorevoli rappresentano il grande evento! Per molti di voi questo potrebbe essere l’anno dell’acquisizione di una nuova realta’ lavorativa, di un figlio, di una nuova casa o un matrimonio. Diciamo che prima o poi il 2021 riesce a diverse sistemare situazioni rimaste in sospeso, ma al momento ti trovo molto stanco, addirittura un po’ perso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa e’ una settimana che ha bisogno di un po’ di tempo per essere considerata interessante! Diciamo che soprattutto nei primi giorni di questa settimana, lunedi e martedi, potresti avere qualche dubbio nel tuo cuore. C’e’ questo disagio che non deve essere riversato nei rapporti con gli altri: posso dire che nel legame coi segni Acquario e Leone c’e’ qualche conflitto di troppo

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei in una fase di lento ma graduale recupero. Ricordo sempre che attorno all’11-12 di questo mese abbiamo avuto un conflitto tra Sole, Luna, Mercurio e Marte, e qualcuno l’ha pagata cara o comunque in quei giorni e’ stato male, ha avuto bisogno di un aiuto. A distanza di diversi giorni c’e’ un buon recupero psico-fisico e io immagino che questa settimana sia davvero potente!

Paolo Fox oroscopo 31 marzo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo inizio di settimana deve valutare bene i passi da fare. Questo non e’ un oroscopo difficile ma ritengo che tu sia provato, che tu sia un po’ stanco. Da qualche tempo per te vale una certa regola, fare meno ma fare meglio!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sono convinto che molti di voi si trovano in un posto ma vorrebbero stare altrove. In realta’ questo desiderio di fuga e’ piu’ che lecito ma non sono convinto che ci sia un piano d’azione dietro, forse e’ solo il desiderio di liberarsi di alcuni pesi, di immaginarsi in un altro luogo, in una situazione diversa

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Qui il primo dubbio e’ legato ai sentimenti: persino se ami molto una persona adesso potresti chiederti se non sia il caso di tornare a fare le cose che hai interrotto qualche mese fa. Per esempio, se uno dei due si e’ sacrificato per il lavoro o magari ha avuto un blocco, ora conta l’amore ma bisogna anche cercare di andare avanti dal punto di vista pratico! I

PAOLO FOX OROSCOPO 30 MARZO 2021