Paolo Fox oroscopo 30 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 30 marzo 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ho spiegato piu’ volte che devi rivalerti di due anni difficili, e questa rivalsa puo’ essere ‘messa in gioco’ in due modi: o arrabbiandosi con tutti o cercando di essere propositivi. Io consiglio questa seconda strada! Tuttavia, questa giornata nasce con qualche piccola interferenza o un lieve calo fisico.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sara’ molto importante puntare sui mesi di Aprile e Maggio. Se hai lavorato bene in passato possono arrivare conferme, contratti, accordi, ma nulla di nuovo. E’ difficile che in questi giorni tu possa fare qualcosa di nuovo che va molto bene.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ molto importante avere al tuo fianco una persona che non pone limiti al tuo raggio d’azione! Ogni tanto hai bisogno di spaziare con la fantasia, non importa se magari voli un po’ troppo in alto.

Paolo Fox oroscopo 30 marzo 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non sei ancora in una fase eccezionale per i sentimenti. Pero’ voglio fare una netta distinzione tra quelli legati da tempo e quelli che sono soli ma che vogliono vivere relazioni senza programmazione, cioe’ part-time. Questi ultimi sono favoriti perche’ Venere dissonante (per ora) non permette la creazione di grandi storie ma puo’ portare relazioni da vivere ‘alla giornata’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se c’e’ la persona giusta al tuo fianco, ami con tutto te stesso, ma se non e’ possibile trovare un riferimento non si distrugge la vita, cerca una persona amica, cerca persone confidenti. Insomma, quello che conta in questo momento e’ avere vicino persone propositive, utili per il tuo futuro. Nel complesso e’ una giornata attiva!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Se ultimamente hai pensato troppo al lavoro, se hai ragionato troppo in amore, ora dovresti ‘allentare la presa’ e lasciarti ‘scivolare’ nelle emozioni dei sentimenti, che tra l’altro saranno ancora piu’ vivaci nel mese di Aprile.

Paolo Fox oroscopo 30 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi cercare di far passare questo mese di Marzo senza preoccuparti troppo! Lo so che e’ difficile perche’ avere Sole e Venere contrari rappresenta un inizio ma anche una fine: questi sono giorni in cui un accordo puo’ essere chiuso, un contratto e’ in scadenza oppure ti chiedi cosa devi fare entro meta’ del 2021.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai trascorso una settimana non proprio tonica, ed e’ per questo che come sai che ti ho dovuto mettere ultimo in classifica! Ma essere ultimi non vuol dire che le cose non vanno bene, che non c’e’ soluzione, in realta’ significa che quella e’ una settimana di riflessione piu’ che di azione, che magari ci sono momenti in cui non si riesce ad andare d’accordo con gli altri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Tra venerdi e sabato hai vissuto un momento di stop ma fortunatamente questa giornata e’ migliore. Diciamo che Marzo e’ stato un mese da dimenticare, perche’ soprattutto nei primi dieci giorni c’e’ stato un conflitto, un problema

Paolo Fox oroscopo 30 marzo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai una gran voglia di esprimere tutto quello che pensi! Di solito il tuo e’ un segno che non parla pero’ per ore, ma quando ha un dubbio, quando deve dire una cosa, e’ molto sintetico e proprio per questo motivo anche molto ascoltato!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Senti che e’ arrivato il momento di ribellarti ma come, dove, quando? Presto o tardi, in questo 2021 tutti avranno una occasione in piu’! Se lavori per un’azienda fai richieste per cambiare; entro Giugno possono nascere delle opportunita’.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei molto pensieroso e troppo spesso ti dai delle colpe! Se studi delle strategie in amore forse sbagli, perche’ non sei certamente il tipo che riesce a programmare le emozioni o a vivere sensazioni ‘a comando’. Certo e’ che venerdi e sabato sono state giornate un po’ faticose nel rapporto con gli altri e potresti avere vissuto qualche piccola crisi momentanea.

PAOLO FOX OROSCOPO 29 MARZO 2021