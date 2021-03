Oroscopo Branko 30 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provi sono piuttosto familiari. Forse hai già visitato questo posto nella tua immaginazione? Attenzione, il tuo progetto potrebbe colare a picco. Ma non ti preoccupare di saltare una riunione o un incontro importante, potrai rimandarli a un secondo momento.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I gesti particolarmente gentili di una persona cara ti fanno sentire apprezzato, se non addirittura ammirato. Piano piano ti stai rendendo conto di non aver bisogno di andare lontano per trovare l’affetto. Tutto questo è molto piacevole, e desideri godertelo al massimo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi probabilmente impiegherai molta energia per distogliere i tuoi pensieri dal passato. Eppure non dovresti lottare, ma lasciarti trasportare dai ricordi. Per il momento non puoi scappare dalle relazioni familiari, anche se non ne parli con nessuno. Fortunatamente, non appena ti renderai conto di quanto certi legami sono importanti per te, ti sarà più facile gestirli, e in più eviterai di cadere nella trappola del rifiuto.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ti è difficile comprendere se sei andato abbastanza in profondità, perché più scavi e più scopri. A un certo punto, dovrai pur finire le tue ricerche e metterle in pratica! È decisamente meglio ammettere che stai cercando in un abisso senza fondo, ed andare oltre. Il tuo bisogno di introspezione sarà meno forte a partire da domani.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo momento tutti i tuoi pensieri sono rivolti al prossimo fine settimana, quanto più che il tuo lavoro è difficile ed esigente. Avrai l’opportunità di evitare qualche incombenza restando nell’ombra. Tuttavia, questa non è una reale soluzione a lungo termine. Concediti questa piccola pausa, ma poi rimettiti subito in carreggiata.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti. Non lasciare che lo stato d’ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all’ascolto e disponibile per le persone che ami.

Oroscopo Branko 30 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo momento tendi ad essere molto impulsivo per quanto riguarda il denaro, pensaci due volte prima di agire. Potresti essere tentato da degli acquisti irragionevoli, ma è una buona idea a lungo andare? Cerca di fare chiarezza sulla tua attuale capacità di giudizio e sforzati a non agire in maniera troppo brusca.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai di nuovo quell’espressione imbronciata che non ti si addice per niente. Cosa c’è che non va questa volta? Recentemente hai subito molta pressione, e il tuo morale ne ha risentito. Hai i tuoi buoni motivi per lamentarti ma devi continuare a pensare positivo e impiegare la tua energia in maniera costruttiva. È il momento giusto per cambiare certi tuoi atteggiamenti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’amicizia di una persona cara oggi si rivelerà più importante del solito. Hai bisogno di essere circondato da coloro che ti fanno stare bene. Allo stesso tempo, hai anche tanta voglia di sentirti libero di condividere i tuoi sentimenti con queste persone, senza alcuna restrizione. Se hai una relazione dominata dal senso del possesso, oggi dovrai metterla da parte per evitare che provochi delle eventuali, probabili tensioni.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dipende soltanto da te, di mostrarti carino e cortese, in particolar modo se ti sembra che uno dei tuoi cari sia un po’ irritato o pensieroso. Hai l’impressione che ti stiano spuntando le ali, per poter incoraggiare gli altri a superare i loro limiti o i loro problemi personali, anziché concentrarsi sulle apparenze. Oggi non cercare la soluzione più moderata. Accettando di correre qualche rischio, potrai essere un vero pacificatore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): al lavoro qualcuno ti troverà un po’ maniacale. Stai facendo di tutto per restare rigoroso e preciso, ed hai ragione, perché sai che una buona organizzazione, la cura dei dettagli e la determinazione pagano. Invece a casa ti sentirai alquanto imprevedibile. La routine ti va stretta, hai bisogno di un po’ d’avventura.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La tua attuale sensazione di disagio proviene da una persona che pretende da te certe informazioni o certi sentimenti che non hai. Non servirà a niente inventarti delle scuse, potrebbe essere visto come un atteggiamento disonesto. Tanto vale essere sinceri. Condividi le cose di cui sei a conoscenza, così come i tuoi limiti, ed uscirai a testa alta da questa situazione.

