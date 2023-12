14 Dicembre 2023

“Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?” di Antonio Manzini leggi la recensione

Titolo: Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?

Autore: Antonio Manzini

Genere: narrativa

Editore: Sellerio editore

Pagine: 152

Prezzo: Euro 10

Ebook: Euro 6,99



Trama: Una missione non ufficiale a migliaia di chilometri da Aosta, tre amici, infatti, si rincorrono e rincorrono un traditore. Un passaggio cruciale, dunque, nel grande romanzo di Rocco Schiavone che affronta i suoi fantasmi questa volta per chiudere un cerchio, uno dei più dolorosi della sua vita.

Il romanzo “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?” di Antonio Manzini è, infatti un tentativo maldestro di mantenere viva la saga di Rocco Schiavone, ormai giunta a un punto di declino evidente. In questa nuova avventura, l’autore si imbarca in una trama confusa e priva di profondità, lasciando i lettori con un amaro retrogusto di delusione.

La storia segue Rocco Schiavone e il suo vecchio amico Brizio mentre si avventurano in Sud America per trovare Furio, l’amico scomparso. L’obiettivo sembra semplice, ma la narrazione si perde in una serie di vicoli ciechi, rendendo difficile persino il seguire il filo logico della trama. Il tentativo di mescolare thriller e psicologia risulta maldestro e poco convincente, generando più confusione che suspense.

Le motivazioni dietro la fuga di Sebastiano, il quarto del gruppo, sono annacquate e prive di profondità emotiva. Manzini cerca di esplorare i motivi del tradimento di Sebastiano, ma il risultato è una rappresentazione superficiale e poco coinvolgente. Il tentativo di immergersi nelle intricatissime relazioni tra i personaggi si svela come un esercizio futile, privo di qualsiasi emozione autentica.

Il proseguimento della serie sembra essere solo un pretesto per riportare in scena i fantasmi di Rocco Schiavone, ma questa volta l’autore non riesce a offrire nulla di nuovo o significativo. Le reminiscenze dell’infanzia a Trastevere e la dinamica di un’amicizia spezzata risultano stantie e prive di freschezza. Manzini tenta di rendere il protagonista un misto di investigatore e avventuriero, ma il risultato è un personaggio forzato e poco credibile.

In conclusione, “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?” è un capitolo debole nella serie di Rocco Schiavone, privo di coerenza narrativa e di profondità emotiva. L’autore sembra lottare nel tentativo di ravvivare una storia che ha perso il suo slancio iniziale, lasciando i lettori con la sensazione di aver investito tempo in una lettura priva di valore e significato.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)



