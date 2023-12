13 Dicembre 2023

Vuoi leggere la recensione di “Mixed by Erry La storia dei fratelli Frattasio” di Simona Frasca? “Mixed by Erry La storia dei fratelli Frattasio” di Simona Frasca leggi la recensione

Titolo: Mixed by Erry La storia dei fratelli Frattasio

Autore: Simona Frasca

Genere: biografia

Editore: ad est dell’equatore

Pagine: 252

Prezzo: Euro 16



Trama: è la biografia di una famiglia di artisti ed eroi metropolitani arricchita da immagini e materiali unici; imperdibile per chi ha vissuto quegli anni. Per chi vuol conoscere un pezzo di storia musicale dell’intero paese e per tutti quelli che in casa custodiscono ancora gelosamente una Sony o una TDK con il timbro blu.

“Mixed by Erry” di Simona Frasca è, infatti, un viaggio coinvolgente attraverso la vita di una famiglia di artisti ed eroi metropolitani, arricchito da immagini e materiali unici. Questa biografia è, quindi, un tesoro per coloro che hanno vissuto quegli anni intrisi di cultura musicale. Una testimonianza irrinunciabile della storia sonora di un’intera nazione. Un’opera che si rivolge sia a chi vuole esplorare un pezzo di passato musicale, sia a coloro che conservano ancora gelosamente cassette con il timbro blu di una Sony o di una TDK.

Il racconto dei Frattasio, giunto alla conclusione del processo che ha posto fine alla loro attività, offre, poi, una prospettiva sincera e avvincente sulla loro vita ricca di avventure. Dagli umili inizi, quando sbarcavano il lunario con pacchi ai turisti e la falsificazione di whisky, fino agli episodi talvolta drammatici, talvolta esilaranti. Come il memorabile inganno a Giancarlo Giannini. La biografia, infatti rivela i rischi di una vita al confine con la legge, culminando nell’apice in cui centinaia di migliaia di cassette venivano smerciate ogni giorno.

Gli anni Ottanta e Novanta, infatti sono ritratti vividamente, con ogni angolo di strada al di sotto del Garigliano che ospitava uno spacciatore di musicassette contrassegnate dal timbro blu. Il libro, poi, cattura l’essenza di un’epoca in cui la cultura delle cassette aveva permeato ogni aspetto della vita quotidiana. Inclusi gli aspetti legali e giudiziari che i Frattasio avrebbero affrontato in seguito per contraffazione.

In conclusione, “Mixed by Erry” di Simona Frasca è molto più di una biografia; è un ritratto vivido di un’era, un’ode alla creatività e alla resistenza di una famiglia di pionieri musicali. Con una scrittura avvincente e dettagli accurati, l’autrice, quindi, offre ai lettori un viaggio indimenticabile attraverso le vite dei Frattasio. Lasciando un’impronta duratura nella memoria di chiunque si avventuri in queste pagine ricche di storia e passione.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)



