Paolo Fox oroscopo 29 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 29 marzo 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Venere e’ nel tuo segno, e questo al di fuori dei rapporti sentimentali, rappresenta anche l’ambiente delle amicizie. Quindi, e’ come se in questo momento avessi bisogno di amici veri, avessi bisogno di prove e testimonianze di affetto. Ci sono tante responsabilita’, e molte dipendono dagli altri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi sfruttare questa Luna favorevole! Poi ricordo che entro Maggio arrivera’ un bel premio sulla base di quello che hai fatto negli ultimi due anni. Le nuove iniziative che partono in questo 2021 vanno gestite con molta attenzione; quelli che hanno lavorato bene ma hanno avuto un blocco potranno contare su una ripartenza, ma questo non e’ un anno che spinge a fare grandi cose!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Provi una grande confusione, e questo e’ abbastanza normale in un periodo cosi. Sappiamo che sei molto curioso, e quindi le persone molto curiose e’ probabile che inizino molti rapporti molti discorsi, molti progetti e poi facciano confusione, perche’ portarli avanti contemporaneamente e’ difficile.

Paolo Fox oroscopo 29 marzo 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non sei ancora in una situazione di grande forza, cio’ nonostante ci sono giornate in cui si puo’ tentare di stare meglio. Nonostante il periodo critico, una giornata importante e’ stata quella di domenica 21; se non sei riuscito ad ottenere quello che desideravi cerca di non attivare polemiche in questo fine settimana.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Giove e Saturno sono ancora opposti, quindi con sei del tutto contento di come stanno andando certe situazioni di lavoro oppure vorresti di piu’. A Febbraio sei stato ‘tradito’, ma qui non parlo di tradimenti d’amore; potrei dire offeso, potrei dire che una promessa che ti e’ stata fatta non e’ stata mantenuta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo periodo puoi e devi appellarti alla logica! Quando c’e’ un problema bisogna ‘richiamare’ a se un po’ di organizzazione mentale. Ma quando c’e’ confusione in amore e’ molto difficile studiare delle strategie, perche’ il cuore non accetta comandamenti e soprattutto vuole spaziare in maniera libera.

Paolo Fox oroscopo 29 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei in piena confusione! Ed e’ proprio questo il momento in cui contano i valori dell’amicizia, dell’amore! Quindi, le persone che non hanno riferimenti stabili potrebbero sentirsi davvero molto nervose. Domenica sara’ una giornata migliore ma Venere e’ ancora opposta, quindi in qualche modo tu stai ricostruendo tutta la tua vita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non hai trascorso una settimana super, non e’ stata una settimana da ricordare! Tra l’altro, bisogna dire che non sono pochi i problemi in casa: dai piccoli guasti alle tensioni con i parenti. Insomma, in questo momento tutto sembra portare verso una certa agitazione che deve comunque essere tenuta sotto controllo

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ho spiegato spesso che attorno all’11 Marzo c’e’ stata una piccola crisi, un momento di grande affaticamento fisico, un incidente, una tensione; perche’ in quei giorni hai avuto Sole, Luna, Mercurio e Marte contrari!

Paolo Fox oroscopo 29 marzo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cosa significa questo? Che se hai un problema devi trovare una soluzione! Forse sarebbe meglio esprimersi ora. Questa sera sarebbe il caso di non fare le ore piccole!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non devi perdere di vista la tua proverbiale originalita’, perche’ la tua chiave vincente e’ certamente la differenza che si ha nei confronti degli altri. Quando sei ‘omologato’, quando copi quello che fanno gli altri (o magari anche un concorrente), ti senti perso perche’ comunque non sviluppi la tua creativita’!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dopo due giorni pesanti, in questo sabato devi cercare di non rivangare il passato. A volte hai nella mente piu’ storie, esistenti o non esistenti, solo per sentire impegnato il tuo cuore. Ad esempio, non e’ un caso che persone sposate, legate da tempo, comunque costruiscano anche delle storie di fantasia, parallele,

PAOLO FOX OROSCOPO 28 MARZO 2021