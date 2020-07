Paolo Fox oroscopo 20 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 20 luglio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata sei forte e dominatore! Il rischio, pero’, e’ quello di trovarsi in collisione con persone che non la pensano come te. Quindi, questa e’ un’altra giornata che ti trova particolarmente energico ma anche estremamente scontroso.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Con questa Luna interessante devi cercare di recuperare informazioni solide per il tuo futuro. Ad esempio, chi ha una separazione e vuole avere quello di cui hai diritto, chi invece ha una storia importante ma non ancora definita, chiedera’ al partner di definirla.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete frastornati perche’ ci sono tante cose da fare, tante cose da dire in amore. Attenzione a non farti rimproverare una certa assenza che in questi giorni puo’ essere giustificata solo dal fatto che sei talmente pieno di preoccupazioni che ogni tanto anche tu hai bisogno di divagarti. Chi ti vuole bene deve capire anche i tuoi momenti di apparente superficialita’ o distrazione.

Paolo Fox oroscopo 20 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questa giornata sei molto emotivo e la Luna che passeggia in questo segno rappresenta solo la necessita’ di vivere relazioni importanti ma anche di prendersi una bella pausa di relax in vista di in Settembre di recupero.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Al momento fare progetti di lavoro e’ un po’ difficile, o perche’ ci sono persone molto vaghe attorno o perche’ sei anche molto stanco. Per chi ha un’attivita’ in proprio dovrebbe cercare di limitare gli investimenti azzardati, perche’ da fine anno e poi anche nel 2021 dovrai mantenere tutto sotto controllo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete motivati e positivi! Alle coppie che sono state in crisi chiedo di programmare un Agosto di relax, se e’ possibile staccare la spina e non pensare solo al lavoro, e’ meglio. Che tu stia vivendo un rapporto in maniera molto nervosa e conflittuale forse non e’ chiaro a te ma e’ chiaro alla persona che ami.

Paolo Fox oroscopo 20 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei molto teso, molto nervoso. Il fatto che ci siano stati dei ritardi, che in questo momento si lavori male, che ci siano meno certezze, e’ evidente! E qui devo tornare ancora una volta a parlare delle previsioni del 2020, perche’ gia’ da Gennaio avevo spiegato che questo sarebbe stato un momento un po’ pesante, forse devi trovare un nuovo ruolo in un nuovo ambiente, in un nuovo settore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questa giornata riesci a sprigionare una grande sensualita’ che dovresti trasformare in energia positiva da distribuire a tutte le persone che hai attorno. Avere questa verve significa anche vivere meglio o comunque avere buone intuizioni che andrebbero sfruttate a partire dalla prossima settimana.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): sei tranquillo, e forse questa e’ la cosa peggiore perche’ in fondo a te piace arrabbiarti, piace vivere da protagonista tutte le cose che ti piacciono ma sempre con entusiasmo, e il fatto di stare tranquillo non e’ che ti aggrada molto, proprio perche’ tu vuoi sempre vivere al massimo.

Paolo Fox oroscopo 20 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa settimana chiude in maniera un po’ pesante: proprio come 24 ore fa, se ci sono provocazioni, se devi far fronte a troppi problemi, forse e’ meglio evitare di imprimere un andamento troppo accelerato ad alcune decisioni che in questo momento invece avrebbero rallentate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Devi avere persone solidali attorno per poter costruire qualcosa di bello: il termine condivisione lo conosci dalla nascita! C’e’ stato bisogno dei social per sdoganarlo: condividere emozioni, condividere un progetto, per te e’ fondamentale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In vista delle buone stelle del prossimo mese, credo che per qualche coppia in crisi ci sia la necessita’ di accorciare le distanze, di ritrovarsi. E’ una giornata come questa puo’ aiutare!

