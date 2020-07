Oroscopo Branko 20 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 20 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Un attimo di riflessione prima di iniziare argomenti e situazioni diverse. Se lavoro, collaborazioni, amicizie, amori, non vi hanno dato quanto promesso, ne troverete di nuovi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Giorno buono pure oggi, inizia con Luna ancora in Gemelli, ottima per affari e spostamenti, non importa se un po’ egocentrica, bugiarda.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La ricchezza personale potrebbe aumentare già oggi, ma di più nei prossimi giorni, quando Venere nel segno sarà stimolata da Sole in Leone, segno dell’oro. Il giorno parte con Luna ancora nel segno, l’amore si risveglia presto la mattina, prosegue in serata domani

Oroscopo Branko 20 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Un giorno potrete dire che il 2020 non vi ha risparmiato nulla, ma vi ha pure portato due volte Luna nuova. La prima, senza veri effetti un mese fa, la seconda più incisiva inizia oggi e sarà formata tra 19 e 20.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Si avvicina la stagione del genetliaco, preceduta da Luna nuova in Cancro, che chiude simbolicamente un anno della vostra vita, per ripartire il 22 con Sole nel segno. Intanto cautela nella salute, bisogna essere in forma per realizzare il successo professionale e finanziario, che potrebbe richiedere uno spostamento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La mattina Luna vi trova irrequieti, non in forma, ma in aspetto con Venere e Nettuno risveglia ricordi, produce malinconie, derivanti da qualche esperienza amorosa non fiorita come desiderato. Giove provocherà nuovi incontri, ma aspettiamo agosto per avere prove più sicure, quando Venere sarà in Cancro, segno che sa farvi innamorare.

Oroscopo Branko 20 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Quando i pianeti annunciano e confermano situazioni faticose per il privato e impegnative per l’attività, significa che un segno vive un periodo di affermazione e successo. Giove non rende facili le vostre imprese, famiglia, figli, casa, parenti ma è presente dove serve.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete aiutati nel giro di un mese dalla seconda Luna nuova in Cancro, che inizia a formarsi nel pomeriggio e si conclude il 20. Accompagnata da un altro eccezionale aspetto, Sole opposto a Saturno. Distruttivo per altri, costruttivo per voi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luna ancora qualche ora in Gemelli può creare distanza tra i coniugi, spirituale o fisica. Una breve separazione fa bene al rapporto, non tanto al coniuge quanto a voi che vi annoiate facilmente. Marte è un’energia passionale gratuita, non si capisce perché non ne approfittiate più spesso.

Oroscopo Branko 20 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È il vostro Saturno che insegna: tutto passa. Passerà pure Luna nuova in Cancro e Sole opposto a Saturno, che esercitano effetti forti, talvolta distruttivi, sulle collaborazioni e che avranno culmine lunedì. È necessario precisare la provata certezza di transiti così decisi e irremovibili, dopo, nasce sempre qualcosa di nuovo, valido.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Anche questo sabato siete voi il segno su cui il nostro oroscopo punta di più. Speriamo che le vostre stelle abbiano effetti pure sulla vita sociale, dato che siamo ancora tutti nel mare di Nettuno, che non vuole tirare fuori il tesoro, che pur ci deve essere da qualche parte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): I vostri occhi di mare risplendono nelle notti di Luna calante. Inizia stasera il secondo novilunio in Cancro, con questa fase, per voi eccezionale, concluderete il mese domestico, concentrato su casa e famiglia, e potrete avventurarvi in nuove ambiziose imprese di lavoro e affari.

OROSCOPO BRANKO 19 LUGLIO 2020