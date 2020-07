Paolo Fox oroscopo 21 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 luglio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Pare proprio che in questa settimana tu abbia una grande voglia di riscatto. Pero’ si parte con qualche dubbio perche’ gia’ domenica ci sono stati dei problemi. Se una storia non e’ piu’ importante o comunque se per troppo tempo sono stati taciuti dei problemi all’interno della coppia, Agosto potrebbe essere il mese della deflagrazione. In ogni modo, anche nelle coppie piu’ forti e’ necessaria un po’ di prudenza!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Da diverso tempo sto dicendo che hai bisogno di consolidare la tua vita. O quantomeno di avere delle risposte che ora chiedi a viva voce a tutte le persone che hai attorno. Ecco perche’ questo e’ un periodo in cui sarebbe molto importante definire una relazione. Ma anche pensare al lavoro e a questioni riguardanti la casa. Per qualcuno potrebbe esserci un trasferimento. Insomma, ci sono affitti cambiamenti importanti, e anche probabili spese per un danno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete frastornati perche’ ci sono tante cose da fare, tante cose da dire in amore. Attenzione a non farti rimproverare una certa assenza che in questi giorni puo’ essere giustificata. Ma solo dal fatto che sei talmente pieno di preoccupazioni che ogni tanto anche tu hai bisogno di divagarti. Chi ti vuole bene deve capire anche i tuoi momenti di apparente superficialita’ o distrazione.

Paolo Fox oroscopo 21 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Essendo governato dalla Luna sei piuttosto mutevole nei tuoi sentimenti. Sappiamo che spesso il tuo segno cambia idea molto rapidamente! In amore bisogna farsi largo in vista di un Agosto che promette qualcosa di piu’. Mentre nell’ambito del lavoro e’ come se in questo periodo tu stessi cercando nuove alleanze. O magari hai bisogno di recuperare dopo un blocco che e’ partito dagli inizi dell’anno!

Leone (23 luglio – 23 agosto): E’ un momento di grandi necessita’ soprattutto dal punto di vista economico e lavorativo. Tu che di solito viaggi abbastanza sicuro e contento di quello che fai, ora chiedi qualcosa di piu’. E non sbagli, perche’ entro Novembre bisogna definire tutti i rapporti lavorativi professionali, altrimenti si rischia anche di essere un po’ troppo agitati. Non bisogna fare il passo piu’ lungo della gamba con i soldi, mentre in amore si prospetta un’estate interessante!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questi ultimi tempi sei sempre molto forte! Tra l’altro, dal punto di vista pratico sei tra i segni che puo’ riuscire a superare con grande vantaggio tutte le asperita’ avute ultimamente. Quello che non trovi particolarmente facile da digerire e gestire l’aspetto amoroso. Ecco perche’ molti si sono allontanati, altri hanno mancato all’appuntamento con il partner. La maggioranza delle coppie dovrebbe ritrovare complicita’ chi e’ solo puo’ contare sul mese di Agosto

Paolo Fox oroscopo 21 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei uno dei segni che esce piu’ malandato, perche’ da Marzo,e quindi dall’inizio della primavera, ci sono molte perplessita’. Ricordo che non ho mai detto che questo sarebbe stato un anno felice. Chi ricorda le mie previsioni segno per segno sa benissimo che avevo dato alcuni segni un po’ piu’ appesantiti, uno fra tutto il tuo! Difficile immaginare un futuro: magari sei solo stanco di ripetere le solite cose. Il dubbio e’ che questa tensione si rovesci in amore!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Stai per vivere una situazione di grande vantaggio o comunque di liberazione. Perche’ tra l’altro per il prossimo fine settimana in arrivo e nei prossimi in vista del mese di Agosto, possono nascere delle belle emozioni. Ricordo che la Luna e’ favorevole, quindi se devi affrontare discorsi importanti, questa e’ una giornata utile!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questi tre giorni di inizio settimana puoi davvero iniziare a pensare a qualcosa di importante da sviluppare a partire da Agosto. Piu’ volte spiegato che questo segno zodiacale non puo’ rimanere senza fare nulla ma deve fare cose che ama. Le imposizioni non sono adorate, tu cerchi sempre di volare in maniera indipendente. L’amore e’ sottoposto ad una piccola crisi ma sul lavoro si puo’ iniziare a programmare qualcosa di bello per l’autunno!

Paolo Fox oroscopo 21 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Devi parlare in maniera molto serena e chiara alla persona che ami. E comunque alle persone che in questo periodo rappresentano in qualche modo un riferimento perche’ ci sono delle tensioni. E’ bene che in questi giorni tu rifletta su quello che devi fare e dire anche in vista del mese di Agosto. Perche’ altrimenti c’e’ il rischio che alcuni rapporti possano danneggiarsi. Alcuni pensano che si sta meglio da soli, e’ vero che hai una grande rigidita’, e specialmente le donne del segno sono molto severe e attente nei confronti degli uomini. Gli uomini a volte sono un po’ troppo ermetici ed esprimono male le proprie emozioni!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi ti trovo abbastanza tranquillo ma nelle prossime ore vivrai giornate diverse. Bisogna stare attenti alle spese perche’ e’ probabile che in questo momento escano parecchi soldi. C’e’ la necessita’ di fare qualcosa di piu’ per stare meglio. Anche da questo punto di vista, chi non ha al proprio fianco una persona che aiuta, deve attingere ad altre risorse! Entro Novembre sarebbe importante definire meglio tutti i lavori.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti trovi in una condizione di vantaggio che sara’ ancora piu’ forte nel mese di Agosto. Se ci sono state tensioni in amore, ma soprattutto se alcune coppie sono arrivate fino a qui, non e’ il caso di danneggiare quello che di buono e’ rimasto in un rapporto. Ricordo che da Agosto molte situazioni saranno piu’ facili da gestire. E’ tempo di investire sui sentimenti! E’ una settimana particolare che inizia in maniera un po’ scontrosa. Ma poi, in qualche modo, arriveranno giornate piu’ interessanti. Giornate che portano anche soluzioni ad alcuni problemi che riguardano lavoro, burocrazia e questioni legali.

