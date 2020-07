Oroscopo Branko 21 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 21 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Curioso come si intrecciano i transiti che regolano vita professionale e affari, con influssi diretti alla famiglia, che assume il ruolo principale nel vostro oroscopo. In effetti, Luna in Cancro entra in fase di novilunio, opposta a Giove e Saturno (disguidi e incomprensioni hanno origine pure da fatti materiali). La quadratura con Marte irrita lo stomaco, strappi muscolari. Riposate. Regalo: amore, sex.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete il nostro orgoglio, vorremmo ci fossero molti rappresentanti nello Stato, industria, economia e finanze, nati in Toro. Nel vostro piccolo, ma oggi siete nel vostro grande, potete ottenere un risultato elevato, che vi permetterà altri traguardi. Festeggiate i progressi con amici carissimi, ma senza precisare il motivo, i soldi sono cosa vostra – anche l’amore? Uscite finanziarie per motivi di legge.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Abbiamo fatto un piccolo conteggio dei transiti per darvi l’opportunità di proseguire, o iniziare cose nuove nel lavoro, affari, collaborazioni, case, terreni Nessun ostacolo degno di nota, solo tra un mese inizia Mercurio in Vergine, ma sarà rapidissimo e in nessun caso potrà offuscare la luce gioiosa di Venere, innamorata di voi. Non è sola, tanti nuovi tipi vi inseguono sulla terra rossa dei Gemelli

Oroscopo Branko 21 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Durante la stesura dell’oroscopo 2020, un anno fa, ci siamo soffermati a lungo sulle grandi opposizioni astrali tra Cancro, Capricorno, Nettuno, Urano… E questa seconda Luna nuova nel vostro segno è una conferma del grande cambiamento che il mondo deve operare; nel vostro privato le novità oggi riguardano la famiglia. Per la giornata odierna date spazio al vostro cuore colmo d’amore. P.S. Impulsività (Marte).

Leone (23 luglio – 23 agosto): Spossatezza, alterazioni della pressione, ossa (Saturno), ma pure i tanti eventi emotivi da inizio anno incidono sulla vostra salute che non è, come sapete, proprio da leoni. Le notti sì – illuminate da Venere e Marte che sembrano intenti a fare il bagno nudi nel mare dei Pesci – la vita degli innamorati è come un sogno. Ma appena svegli non riprendete il discorso sui soldi! Ma quanto avete perduto?

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non siamo alle stelle, ma un miglioramento dei transiti si può già intravedere, in primis nel lavoro. Intendiamo anche affari economici, questioni materiali di casa, giochi in borsa, vendita immobili. Crediamo nell’efficacia di Luna nuova in Cancro, nasce congiunta a Mercurio e in sestile a Urano, affrettatevi se dovete contattare persone altolocate. Ma niente appuntamenti professionali oggi…

Oroscopo Branko 21 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Chi scrive non vede l’ora che passi Luna nuova e che il Sole entri in Leone, perché non è possibile fare un oroscopo leggero con le opposizioni che toccano il vostro segno. Dopo resterà solo Marte opposto, ma intanto Sole sarà in Leone e vi darà la sana energia necessaria pure in amore, settore che vi salva anche oggi dalla fastidiosa presenza di qualche persona. Nuove attrazioni, un po’ aggressive.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Tra una settimana saremo già in Leone e nel vostro segno nascerà il primo quarto di Luna, l’amore è scritto nell’agenda astrologica. Anche oggi, se volete, ma il fenomeno Luna nuova in Cancro va sfruttato per l’attività professionale, per allargare all’estero il giro di interessi e iniziative. Nonostante le complicazioni, vi conviene promuovere e accettare. I giovani possono trasferirsi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Negli ultimi giorni con Luna in Gemelli, avete parlato, discusso, litigato, concluso, iniziato? Oggi Luna va in Cancro, vostra Casa VIII, quella che ispira il cambiamento, ma abbiamo la sensazione che le vostre siano idee un po’ vecchie, superate. Anche quando cercate compagnia o collaborazioni, orientatevi verso persone più giovani, visto che siete stati in dormiveglia per un po’. Una sferzata di energia.

Oroscopo Branko 21 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le opposizioni che interessano il vostro e il segno del Cancro (potere, voi famiglia, lui), certo non si sono viste negli ultimi 100 anni, infatti Ma non è detto che non si possa ottenere ciò che si desidera, anche se ci vuole più tempo. Il segreto per essere felici è trovare il punto di convergenza tra due mondi opposti. In amore funziona, nel lavoro, affari si rischia. Salute: eravate più attenti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Un giorno, quando non ci sarà obbligo di mascherine ci offrirete un caffè, se ci incontriamo al mercato rionale, per le bellissime previsioni che vi abbiamo dedicato nel mese del Cancro. Non è un regalo, è la realtà delle stelle, oggi e domani Luna nuova in Cancro imperdibile per battere qualsiasi concorrente. Chi osa andare contro di voi? Quarantotto ore di tempo e occasioni per trovare un amore sexy.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Un’orchidea alla donna Pesci, che da tante settimane è bersaglio di Venere in Gemelli, che fa talvolta vacillare anche la sua proverbiale fedeltà. Non si tratta di tradimenti, il fatto è che questa sirena del mare è molto sensibile ai complimenti, corteggiamenti. Lei stessa è una seduttrice naturale, conquista con il solo sguardo, la voce, le gambe. Luna nuova in Cancro molto efficace per gli affari.

