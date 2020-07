Oroscopo Branko 19 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi e in parte domani Luna in Gemelli vi protegge da attacchi in campo professionale e nelle iniziative d’affari, ma esercita anche un forte influsso sulla salute (Vergine), meglio fare meno di quanto programmato. Prima dell’inizio di Sole in Leone dovrete affrontare un’altra Luna nuova in Cancro, domenica e lunedì, che non perdona disattenzioni in famiglia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): È certa una bella vittoria per qualcuno del Toro, grande protagonista del nostro oroscopo e naturalmente nella sua vita reale, perché le influenze astrali dirette al campo del lavoro, degli affari, del commercio, di contatti e viaggi, sono perfette. Luglio è il mese del Cancro, segno vostro amico, che vi porta in dono un’altra Luna nuova dopo quella del 21 giugno, che inizia a entrare in fase di novità già domani pomeriggio e si completa lunedì.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Luglio, mese sì! Luna da ieri nel vostro cielo è già in fase calante, per diventare nuova lunedì in Cancro, settore del vostro patrimonio finanziario, immobiliare, intellettuale, professionale. Da quando Marte transita in Ariete, la vostra vita è in costante miglioramento, ogni giorno nasce qualcosa di nuovo, ma non avete sempre la stessa prontezza nel prendere al volo le occasioni, Mercurio è positivo ma un po’ lento.

Oroscopo Branko 19 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sta per finire il vostro mese zodiacale, ma cambia anche il nostro atteggiamento verso il luogo natale, verso quella che l’astrologia definisce patria. L’atteggiamento non è quello suggerito dalla Luna, che ritorna domani per la seconda volta nel segno e ripete la fase di novilunio come volesse comunicare che c’è una seconda possibilità, per tutti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Piuttosto bene re della foresta, le stelle annunciano giorni felici. Se siete in cerca di qualcuno da amare, dopo una separazione o conclusione di un rapporto. Potete fidarvi di queste stelle estive che annunciano il vostro compleanno, una nuova fase della vita a qualsiasi età. Non dimostrate i vostri anni, vale più per le donne, gli uomini registrano problemi di peso, capelli, ossa.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Nessuno potrà affermare che non ci sia amore nel paese della Vergine, solo perché Venere è da aprile in Gemelli Però avete ragione voi, la coppia non si ritrova. E quando in quelle rare serate i due guardano insieme la Luna brillare il discorso viene interrotto da altri argomenti, da altre persone.

Oroscopo Branko 19 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Datevi all’amore, basta conti e fatture! Dalla prossima settimana, dal 22 Sole in Leone, saranno più scorrevoli i rapporti di lavoro, ma ora le stelle vogliono vedervi concentrati sulla vita affettiva. Inizia Marte che provoca e sfida le persone sole, specie donne, un influsso da colpi di fulmine, dove le caratteristiche fisiche assumono ruolo predominante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Gli anni bisestili hanno sempre qualche evento positivo e utile, succede ora ai tre segni d’acqua, grazie alla seconda Luna nuova che inizia a formarsi in Cancro domani pomeriggio. Vi segue domenica e lunedì, tempo giusto per mettere a posto questioni finanziarie, scritti, chiudere o aprire trattative.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non riuscite a capacitarvi, anche voi siete stati traditi dalle stelle, in questo 2020, o forse non avete potuto realizzare ciò che sembrava deciso, sicuro. Se si tratta di cose tecniche, professionali e affaristiche abbiate pazienza ancora oggi e domani. Ma come sa dire dolcemente le bugie, Gemelli, quando parte alla vostra conquista!

Oroscopo Branko 19 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): C’è un aiutino (come nei quiz tv) che arriva da Luna congiunta a Venere in Gemelli, tenendo presente che il segno governa il vostro settore del lavoro e dunque anche soldi. Ma Luna è troppo veloce, domani inizia il secondo novilunio in Cancro e potrebbe annullare ciò che porta oggi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Bastian contrario, come siete, avrete qualcosa da obiettare alle previsioni di oggi venerdì 17. Ma noi riportiamo solo quello che disegnano le stelle: siete er più. Splendida Luna congiunta a Venere, che non è solo amore. Ma diventa una mano felice nelle scelte professionali e d’affari, aiuta a sistemare questioni dei figli.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avete una forza straordinaria nel portare avanti i vostri progetti e certamente non mancano occasioni per nuove imprese e nuove scalate. Ma questi giorni registrano la pesantezza di Luna e Venere in Gemelli, cercate di concedervi il meritato relax. Giusto per riprendere un po’ fiato, tanto già domani sera un’altra Luna vi richiamerà al dovere, anche in famiglia.

