Paolo Fox oroscopo 19 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Queste sono settimane da vivere con molta prudenza: io credo che tu senta una certa agitazione addosso! Siccome il tuo non e’ il segno che le cose le manda a dire, e’ probabile che in questo weekend tu possa rivolgerti in maniera molto diretta ad una persona che o non ti capisce o ti sta dando dei problemi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questo fine settimana puo’ essere davvero coinvolgente! Credo che sia importante anche iniziare a capire da che parte sta il tuo cuore: entro Agosto, quelli che hanno storia bella, confermata ma ancora ufficiosa, possono farla diventare ufficiale!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete un po’ stralunati, forse anche stanchi per un fine settimana che non lascia grandi spazi all’immaginazione. Venere si trovera’ nel tuo segno e questo permette di iniziare ad elaborare una strategia vincente che riguarda i sentimenti, o magari riavvicinare una persona che si e’ allontanata.

Paolo Fox oroscopo 19 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Per te che sei cosi emotivo, il fatto di avere la Luna forte nel segno in questo fine settimana rappresenta un momento di sfogo per cio’ che riguarda la sensualita’, il vigore amoroso. Se non devi lavorare, il consiglio e’ quello di dedicarti ai sentimenti, e’ quello di vivere un amore in maniera passionale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo weekend sei molto pensieroso; sono 48 ore che non portano grandi novita’ sul piano professionale ma possono portare qualche emozione in piu’ in campo sentimentale. Chi puo’ pensare ad un figlio o magari anche a stipulare un accordo d’amore, adesso non e’ piu’ refrattario come prima!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo fine settimana sei decisamente piu’ tranquillo dal punto di vista fisico perche’ le giornate passate, soprattutto le ultime due, sono state veramente difficili. Quindi, la prima cosa che devi fare adesso e’ abbandonare ogni atteggiamento negativo

Paolo Fox oroscopo 19 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avere la Luna dissonante nel corso di questo fine settimana puo’ portare a discutere, a non sentirsi capiti, a vivere qualche tensione di troppo. Quindi, le prossime 48 ore sono un pochino difficili da comprendere e forse anche tu potresti arrabbiarti se una persona non riesce a capire il tuo stato d’animo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Devi sfruttare questo fine settimana! Non escludo che nel giro di poche ore, di pochi giorni, tu non riesca a fare una scelta importante che riguarda il tuo futuro! Tra l’altro, bisogna dirlo sinceramente, sei un segno passionale e quando hai voglia di vivere un amore alla grande, ti lasci andare alle emozioni piu’ importanti!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei meno pensieroso rispetto a venerdi, piu’ desideroso di accorciare le distanze in amore. E questo, riavvicinarsi al partner, sara’ piu’ facile ad Agosto, a meno che non ci sia una grave crisi in corso da piu’ di sei mesi. I piu’ felici sono quelli che hanno un amore part-time o quelli che magari pensano ‘se son rose fioriranno’.

Paolo Fox oroscopo 19 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei molto pensieroso in un fine settimana pieno di silenzi; 24 ore fa ricordavo che quando stai zitto non e’ detto che tu ce l’abbia con tutti quelli che ti circondano, ma piu’ semplicemente stai elaborando i dati! Queste due giornate del weekend portano silenzi ma attenzione a non essere troppo dubbiosi nei confronti di un amore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): A volte senti che c’e’ tanta voglia di cambiare, a volte pensi che sia utile per mantenere sotto controllo anche certe pulsioni, certe irascibilita’ che in questi giorni sono veramente troppo difficili da gestire. In questo momento ti senti come una pila, una pentola in ebollizione: il coperchio salta!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sono due giornate di recupero per te che nonostante non abbia ancora i favori di Venere puoi comunque cercare di capire che cosa sta accadendo nel tuo cuore. Sappiamo che la gestione della vita sentimentale e’ sempre piuttosto complicata da gestire perche’ spesso ci sono dei problemi, spesso ci sono anche tensioni importanti.

