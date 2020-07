Oroscopo Branko 18 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 18 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luna diventa sempre simpatica quando passa in Gemelli, segno di Mercurio, astro che rende ogni situazione più viva, stimolante, intelligente. Strettissimo il rapporto con tutto ciò che è scritto (anche e-mail).

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le grandi manovre professionali e finanziarie non vanno in vacanza, non nel cielo astrale, non dovete mollare almeno fino al 22. Fossi in voi andrei avanti finché Mercurio va in Leone, 5 agosto, poi il richiamo sarà per la famiglia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Carpe Diem, cogliete l’attimo, giovani sposi. Purtroppo le nostre previsioni o inviti a programmare figli vengono disattesi anche da altri segni, evidentemente, lo dicono anche le statistiche, l’argomento non attira.

Oroscopo Branko 18 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Nonostante la forte opposizione di grandi pianeti, nel campo delle collaborazioni e rapporti con persone che contrastano le vostre azioni non cantano vittoria per ora. Anche per la situazione generale, ma voi preparatevi alla seconda Luna nuova nel segno, elaborate un progetto di lavoro, affari

Leone (23 luglio – 23 agosto): Tutto è sempre così pesante, ma non tutto è di vitale importanza, create intervalli tra un’impresa e l’altra. Avete una tale ansia di arrivare al top che rischiate di non vedere ciò che si svolge nel mondo privato

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete nati per lavorare, faticare, e per avere soddisfazioni morali e finanziarie, non per niente la Vergine è associata alla dea Vesta, regina della fatica quotidiana, ma tutto può avere un limite. Ogni tanto, come oggi, dovete prendervi una pausa di riflessione’, per non cadere in qualche gaffe.

Oroscopo Branko 18 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le nostre previsioni devono tenere d’occhio l’opposizione di Marte in Ariete, fino all’ultimo giorno del suo transito. Ma non sarà tutti i giorni in guerra con voi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Quando Luna si mette contro può essere più deleteria di Venere negativa potrebbe trattarsi di soldi che vanno, volano, spariscono. Ma è giovedì, qualcosa di positivo succede con Luna in Gemelli accanto a Venere

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non proprio sull’orlo di una crisi di nervi, per dirla con Almodovar, ma le donne Sagittario risentono dell’opposizione di 48 ore in Gemelli, Venere e Luna insieme. Qualche problema di salute, di tipo intimo, controllo cibi e bevande, vie respiratorie.

Oroscopo Branko 18 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarà il colpo della strega o un colpo di qualche persona vicina, ma un evento di disturbo è previsto con Luna nuova in Cancro, il 20. Sin da oggi seguite forma e salute, considerando Marte e Mercurio negativi, preparatevi con un esperto di fiducia a un’efficace autodifesa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Giovedì d’amore. Grande o piccolo? Che domanda! L’amore non può essere che grande, ma avete ragione pure voi, in mancanza del principe azzurro (in arrivo) ci si diverte qua e là. Come Patty Pravo: amo la libertà.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Donne Pesci, Vergine e Sagittario risentono subito e sempre di Luna in Gemelli, specie se congiunta a Venere come oggi e domani. Confusione in famiglia, in casa (abitazione), ma si tratta anche di eventi belli in preparazione, considerando la Luna nuova prevista da domenica in Cancro.

