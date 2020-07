Oroscopo Branko 17 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 17 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi dovete saper controllare l’impulsività, fate attenzione a non mettervi in contrasto con persone in alto, nel lavoro e nell’ambiente in cui cercate nuove affermazioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sono i poteri dello Stato, associativi, industriali e finanziari, a risentire dell’opposizione Sole-Plutone, aspetto della plutocrazia. Essendo entrambi in postazione a voi favorevole e vista la protezione di un’ottima Luna nel segno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Gli aspetti astrali sono ogni giorno più potenti, man mano che ci avviciniamo alla Luna nuova del 20, che chiuderà il mese del Cancro, segno dei vostri beni materiali.

Oroscopo Branko 17 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non lanciatevi come se il risultato fosse scontato, mostratevi più malleabili e tenete presente le difficoltà a livello generale. Siete in mezzo all’opposizione tra Sole nel segno e Plutone in Capricorno, che interviene in modo drastico sulle collaborazioni, produce crisi a cui nessuno di noi sfugge.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Fanatici del lavoro, sempre impegnati, alla ricerca di nuove occasioni e posizioni. Per il guadagno, certo, ma è ancora più importante soddisfare il vostro bisogno di fama, importanza, visibilità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dovrebbe andare benone questo mercoledì, grazie a Mercurio positivo che movimenta incontri, relazioni sociali, scambi di esperienze e fonti.

Oroscopo Branko 17 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La bella Venere si impegna molto a tenere alto il vostro morale, il sistema nervoso è provocato da Marte, oggi vi trovate tra due fuochi, Sole opposto a Plutone. Vita pubblica, vita privata.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Voi non volterete le spalle a problemi, doveri, obblighi, in casa e fuori. Quando nascono situazioni astrali così impegnative, parliamo di tutti i segni, Scorpione non fa finta di non vedere e non sentire, siete figli di Plutone.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Troppo spesso dimenticate che siete gli esploratori dello zodiaco, esplorate pure nuove possibilità di avanzare nella professione, lavoro, affari.

Oroscopo Branko 17 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Saturno, pianeta del tempo. C’è sempre qualcosa del passato professionale e privato che riemerge, ma ci sono rapporti che non vale la pena di riprendere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Un tumulto interiore può essere provocato da Luna congiunta a Urano in Toro, quindi deriva da situazioni domestiche, ma non compromette i rapporti affettivi e d’amore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Tutto il mondo è interessato dall’eccezionale combinazione astrale, opposizione tra Sole e Plutone, aspetti legati soprattutto a società industriali tecnologicamente avanzate.

