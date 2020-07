Oroscopo Branko 16 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non sarà come nel 1789, ma anche questa agitazione annunciata da Marte in Ariete è destinata a protrarsi nel tempo. Nel vostro caso personale, Marte è la prima fonte dell’oroscopo e della vostra vita

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le stelle hanno un potente effetto di maturazione di idee e modi di vedere la vita. In senso positivo, siete sotto la diretta e generosa protezione di corpi celesti in Capricorno e Cancro, che vi rendono protagonisti nel solito ambiente e in posti lontani.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non direttamente coinvolti dall’aspetto Sole-Giove, opposizione, ma pure voi ne subirete le conseguenze perché il transito interessa le cose statali.

Oroscopo Branko 16 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Poche cose sono certe, ma di sicuro la presa della Bastiglia va attribuita al Cancro, un 14 luglio. Penserete: curioso tutta quella violenza per un segno della Luna, dolce e domestico, ma se prendiamo il Cancro come simbolo di patria, tutto torna.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci sono Leoni in cerca per tutta la vita di qualche fortezza da abbattere e conquistare per regnare incontrastati. Un piccolo Napoleone alberga nel cuore e nella fantasia di molti, di sicuro siete quasi alla sua altezza quanto a conquiste amorose e passionali.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Molto bene attività professionale, affari, collaborazioni da intraprendere, contatti con lo Stato, proprietà immobili, terreni, investimenti pure in moderne tecnologie.

Oroscopo Branko 16 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete il segno di Venere, quindi dell’amore, non dovreste avere molta dimestichezza con rivoluzioni e vari anniversari, ma non è così.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete già ottenuto una vittoria, la prima dell’estate, avete vinto l’incertezza, svogliatezza, la tensione della passata stagione con Saturno contro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Interessante rivelazione per ogni lavoro o investimento economico: grande per voi Luna in Toro congiunta a Urano, segno capitalista per eccellenza. Anche i grandi proprietari di terreni agricoli, mandrie, appartengono a quel segno che è anche vostro

Oroscopo Branko 16 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Una grande occasione è scritta a lettere luminose nel vostro cielo, a iniziare da Luna da stanotte in Toro, transito concreto e formidabile per cose di carattere privato-familiare, ma l’influsso interessa pure i soldi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non succede solo a voi, capita a tutti che sul più bello, quando la situazione sembra essersi chiarita, arriva d’improvviso qualche Luna fastidiosa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È il mare che vince. Siete al centro dell’attenzione qui e nel mondo, perché viviamo tutti nell’era di Nettuno, vostra guida, che riesce a trovare solo per voi tesori sommersi.

