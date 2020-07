Oroscopo Branko 15 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siamo al terzo giorno di Luna ultimo quarto nel vostro segno e sembra che intenda mostrare oggi il massimo della severità nel lavoro, collaborazioni, rapporti con l’ambiente nell’insieme, agita le istituzioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Urano nel segno, altri pianeti sparsi nel cielo astrale, ma tutti in aspetto positivo. Preparatevi a vivere una settimana che può diventare pietra miliare per il prossimo futuro, potete anche già programmare qualcosa di molto importante per il 2021.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Quello che è stato impostato non può essere demolito, non consumatevi i nervi per cose da poco. La settimana apre con una Luna a voi favorevole

Oroscopo Branko 15 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Proprio perché bersagliati dai pianeti e dalle circostanze complicate che si presentano nel lavoro e altrove, a giorni alterni, potete essere considerati protagonisti della situazione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vita privata. È tutto l’anno, anzi più di dodici mesi, che Saturno vi spinge alla ricerca del successo o magari della ricchezza, però esiste anche Urano che riesce a bloccare il passo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Da questo ultimo quarto alla Luna nuova di lunedì prossimo concluderete più che bene una contrattazione. Fate il massimo con Luna in Toro. Mercurio protegge anche fughe sentimentali, magari in costiera amalfitana.

Oroscopo Branko 15 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le donne Bilancia sono piene di qualità e bellezza anche interiore. Ma se si mettono sui piatti della bilancia virtù e difetti, i secondi vincono, in questo periodo più assurdo che negativo per tutti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Massima attenzione nell’attività fisica, corse, con oggetti meccanici, motori, elettricità. Marte in Ariete per lunghi mesi sarà un’energia gigantesca per il successo, la fama. Anche il guadagno aumenta, ma si trova anche nel campo della salute, prudenza necessaria.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Forse ci siamo, la settimana che precede il mese del Leone apre con Luna ultimo quarto in Ariete. Giusta per i vostri affari, casa, rinnovamenti, ricerche, vendite, acquisti.

Oroscopo Branko 15 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Conoscendo alcune caratteristiche del vostro carattere, immaginiamo quanto siete contrariati dall’andamento delle vostre cose, con Marte e Mercurio contro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Amore sudato, ma è normale con il caldo di questi giorni, per voi addirittura bollente. Grazie al fuoco immenso che accende Marte totalmente invaghito di Venere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sono in arrivo influssi eccezionali per il vostro segno, alcuni già in atto, tipo Sole con Saturno, Sole con Giove, Sole con Nettuno, con Urano. Plutone è necessario fare un elenco affinché possiate capire le fonti delle nostre informazioni, e tutte annunciano per voi occasioni di successo senza precedenti.

