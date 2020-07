Oroscopo Branko 14 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Come anticipato, la settimana si conclude con il vostro Ultimo quarto di Luna, che è pure nostro, perché Ariete è partenza, inizio, cambio per l’intero Paese.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Insieme all’ultimo quarto di Luna nel segno che vi precede e che ricorda che il vostro periodo di ricerca dovrà trasformarsi in azione concreta e produttiva. Avete un altro favore astrale per operare cambiamenti profondi, fino all’anima.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi sentite bene ma noi dobbiamo registrare che l’odierno aspetto tra Sole e Nettuno richiama la vostra attenzione su farmaci, salute, benessere, cibo. Proibite bevande alcoliche.

Oroscopo Branko 14 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le relazioni personali sono caratterizzate da permissività e libertà basate su reciproca fiducia. I legami sono improntati sull’esaltazione romantica, che oggi arriva al punto più intenso, grazie al trigono Sole nel segno-Nettuno in Pesci.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Continuate a peccare di ingenuità, la fiducia negli altri non deve essere incrollabile, non tutti la meritano. Non siete in condizione di fare ciò che avete in mente, Luna ultimo quarto magari non è negativa, ma vi circonda di gente non sincera.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Queste giornate di luglio sono segnate da un cambio di Luna, per voi positivo. Così l’odierno ultimo quarto in Ariete diventa di stimolo a ulteriori ritocchi su novità nel lavoro, scegliere uno studio, pensare a un prossimo trasferimento.

Oroscopo Branko 14 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Presente, passato, ricordi, realtà, sogni, speranze. Siete un mare, tutto si mischia nella vostra mente e nel cuore, nella vita in casa e fuori, i pianeti sembrano voler scrivere una nuova storia da raccontare un giorno ai vostri eredi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa è l’epoca di Nettuno, il più ambiguo e spirituale dei corpi celesti, simboleggiato da grandi mari, come dire importanti eventi nella vita di tutti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luna è diventata ultimo quarto stanotte, al risveglio vi chiama subito verso la famiglia, in particolare l’accento cade su genitori-figli.

Oroscopo Branko 14 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Domenica scorsa la vostra Luna piena, oggi dovete tenere sotto controllo ultimo quarto in Ariete, domenica prossima il secondo novilunio in Cancro

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sollecitazioni astrali persino troppe, visto che avete bisogno di rilassarvi dopo le tante imprese faticose che state affrontando da Luna piena di marzo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Tutta la vita davanti a voi. Tanti transiti che illustrano questa domenica d’estate sono meritevoli di diventare un trattato di astrologia. Non solo per quel che riguarda la vostra situazione, ma di noi tutti.

