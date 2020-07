Oroscopo Branko 13 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 13 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Cercate di stare calmi, 2 giorni di Luna calante nel segno e ultimo quarto la prossima notte che si aggiunge alla già complicata situazione in Cancro (famiglia e dintorni) e in Capricorno (ambiente professionale).

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tanti fenomeni nel cielo di questo week end, caldo in tutti i sensi, e nonostante i segnali di stress e stanchezza, siete comunque una bella visione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Qualche problema Luna in Pesci lo lascia sempre, stamattina non siete ancora nella forma fisica e mentale per affrontare subito certe persone.

Oroscopo Branko 13 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Meglio aspettare, guardare, valutare. In formazione ultimo quarto in Ariete, la fase lunare più problematica della vostra estate, per 2 o 3 giorni orientata perlopiù all’ambiente professionale, lavoro, collaborazioni, società.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La pelle del Leone, il mantello folto che fa pensare in questo periodo di ascesa-discesa, a una specie di collare. Qualcuno potrebbe stringerlo troppo, attenzione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete un po’ stanchi, come se qualcuno vi avesse bastonato gambe e schiena. Riuscite a programmare un paio di giorni in qualche elegante centro termale, giù in Puglia? Il vostro segno si trova nel suo habitat naturale in quella terra e in quel mare.

Oroscopo Branko 13 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Lasciate perdere iniziative che richiedono troppo impegno, forza fisica. Per un po’ potete vivere dei successi ottenuti nelle passate stagioni

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Programmate sport leggero che ridia tono ai muscoli, suggerisce Marte in Ariete, positivo senz’altro ma nel settore della salute, dove oggi e domani nasce ultimo quarto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Col passare delle ore, appena Luna si sistema in Ariete, riuscirete a dare stabilità ai rapporti, ma è chiaro che dipende pure da altre persone, da una in particolare.

Oroscopo Branko 13 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sulla carta il giorno si presenta complicato, ambiguo, inconcludente, stressante per il fisico, delicato per la salute. Troppi influssi arrivano da segni di particolare importanza nei confronti del vostro

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In un giorno che presenta incognite per diversi segni. Voi siete protetti da uno scudo astrale insolito, che arriva come un regalo, un premio, per tutto ciò a cui siete stati costretti a rinunciare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In grado di sistemare e recuperare tutto. Entro Luna nuova del 20 crediamo non avrete problemi insormontabili nel lavoro e con le autorità, punto dolente dell’anno.

