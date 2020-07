Oroscopo Branko 12 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 12 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luglio ha in serbo per voi ancora molti segnali di amore è felicità, mancano però ancora 2 fasi lunari impegnative sotto il profilo personale e familiare. Ultimo quarto domenica e Luna nuova tra 10 giorni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Come tutti, anche voi sentirete l’evento della Luna ultimo quarto di domani sera, domenica e lunedì, che nasce in Ariete. Come una forte pressione sulla vostra vita personale e pure la salute richiederà qualche attenzione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Alcune situazioni che si presentano in luglio hanno dell’incredibile, sembrate protagonisti di un libro di avventure. Non di un film perché avete Nettuno contro che vi lancia in mischie da cui sarebbe meglio restare fuori.

Oroscopo Branko 12 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È una di quelle stagioni astrali che, a prescindere dalla stagione del compleanno, cambia la vita di un segno, relazioni che finora non hanno mai mostrato punti troppo critici possono arrivare a conclusione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La situazione che vivete in luglio, quella attraversata nei mesi passati, l’avevamo ben chiara un anno fa mentre lavoravamo alle previsioni del 2020. Ma sono sempre influssi nuovi, che sorprendono.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Brevi e lunghi distacchi, questo significa Luna in Pesci (in opposizione) congiunta a Nettuno, ma la vera responsabile dei bisticci d’amore è Venere in Gemelli.

Oroscopo Branko 12 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): A volte fate bene a fare di testa vostra, ma non può andarvi sempre bene. Le regole vanno rispettate, ammonisce il severo Giove in Capricorno, da domani e fino a martedì quadrato all’ultimo quarto di Luna congiunta a Marte, in Ariete.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarà sconvolgente un nuovo amore che nascerà da questa Luna calante a Luna nuova in Capricorno il 20. Poi inizierà il mese del Leone e l’attenzione si sposterà su cose materiali, studio, lavoro, ricerca di collocazione professionale e societaria per l’autunno e addirittura l’anno prossimo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Al posto vostro me ne andrei, dice Luna ancora in Pesci, il più antipatico dei transiti che effettua Luna nel suo giro. La lingua batte dove il dente duole, si dice. Non siamo convinti delle proposte che arrivano sotto l’ambiguo aspetto Nettuno-Venere, e neanche dei nuovi amori, nascondono qualcosa che scoprirete più in là.

Oroscopo Branko 12 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non siamo preoccupati per il vostro potere economico, i soldi sono stati messi in posti sicuri molto prima delle crisi che oggi escono allo scoperto tutte insieme. Però il lungo aspetto di Mercurio in opposizione (simbolo del cash), avrà registrato qualche buco.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Urano resterà in Toro, posizione impegnativa e severa per le cose di casa, ma non è detto che debba farsi sentire ogni giorno. Quando lo fa è perché si scontra con Luna, Sole e altri pianeti. Oggi, nel week end e fino a martedì, il problema non esiste, le stelle sono disposte nel cielo in modo da favorirvi, in tutto!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il venerdì appartiene al potere di Venere e proprio lei è la sola stella che in qualche modo si mette contro il vostro segno. Ma si tratta di una quadratura astrale che può avere pure effetti sorprendenti per la coppia

OROSCOPO BRANKO 11 LUGLIO 2020