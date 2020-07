Oroscopo Branko 11 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 11 luglio 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luglio è un mese d’amore, occasioni di incontri passionali tra le amicizie e relazioni sociali. Ma questi giorni evidenziano questioni di denaro che avete in comune con altri, da incassare o pagare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Urano è già stato cattivo con voi, ma solo se provocato e contrastato da altri corpi, ora però è stimolato da Sole in Cancro, Luna due giorni in Pesci, Giove e Mercurio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Si possono abbandonare improvvisamente anche presone con cui avete un impegno formale per un incontro professionale, discussione d’affari o progetti autunnali.

Oroscopo Branko 11 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Prima della fine del vostro mese sarete omaggiati da due Lune belle e utili: questa in Pesci (pure domani) e poi nel vostro segno il 20, quando diventerà nuova, ottima per una partenza professionale, d’affari.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Aiuta a respirare Luna nel mare dei Pesci, aria buona pure in montagna, fate ogni tanto un breve viaggio, allontanatevi da situazioni e ambienti che vi stressano.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Gli affari di questa estate sono ben sostenuti da tanti influssi positivi che chiamano a nuove imprese con nuovi soci, collaboratori.

Oroscopo Branko 11 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Breve controllo medico, ma vi aiuta pure il semplice relax, rinuncia ad impegni faticosi, per essere forti il prossimo ultimo quarto che inizia sabato in Ariete, congiunto a Marte.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non potete lamentarvi, in luglio si presentano molte Lune positive, benauguranti per l’amore e l’attività. Questa in Pesci, anche domani, è la Luna dell’amore, ma così profonda e intensa da conquistare anche un cuore che si finge arido.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Anche oggi e domani Luna contro Venere, le due femmine dello zodiaco non si risparmiano nei segni doppi: una in Pesci, l’altra in Gemelli. Quattro anime nel vostro cuore, ma se prendete la cosa con umorismo ci saranno anche risate nel matrimonio.

Oroscopo Branko 11 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Bisogna programmare una serie di movimenti, esercizi per mantenere il corpo scattante di sempre. In considerazione di Marte in Ariete a lungo e dell’opposizione Saturno-Sole. Suggerimento diretto anche ai giovani.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Concentratevi da oggi a domenica, Luna nel campo del patrimonio, domenica cambia fase in Ariete. Dove risulta perfetta per affari e nuove iniziative commerciali.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Benvenuta Luna di luglio! Attiva, amorosa, originale, combattiva, giusta per questioni domestiche e dei figli (pure sposati e indipendenti).

