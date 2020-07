Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): A dire il vero da qualche tempo le preoccupazioni maggiori riguardano solo il lavoro: qui possono esserci naturalmente diversi tipi di problematiche, da chi sta cercando soluzioni che non trova a chi semplicemente deve operare una scelta e magari ora sta portando avanti un progetto che a fine anno maturera’.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Si sente una forte agitazione, in particolare in queste giornate perche’ c’e’ bisogno di chiarezza a livello finanziario. Questioni di casa, questioni di abitazione, per qualcuno di affitto; insomma, bisogna fare certe scelte.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potrai contare sulla presenza di Venere nel tuo segno per tutto Luglio, poi ad Agosto passera’! Questo vuol dire che in tutte le relazioni in cui c’e’ necessita’ di vivere qualcosa di bello, di fare progetti, le buone idee non mancano!

Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questi giorni e’ difficile vivere una situazione professionale del tutto tranquilla. Piu’ che altro si inizia a guardare al futuro con un briciolo di dubbio. Avere Giove e Saturno in opposizione indica il fatto che i lavoratori autonomi, i liberi professionisti devono fermarsi, forse anche cambiare qualcosa di importante, gruppo, fornitori, soci.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Puoi contare su questo lunedi, molto meno sulle giornate di martedi e mercoledi! Al momento, nei limiti del possibile, sara’ molto importante dimenticare un torto subito nell’ambito del lavoro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa e’ una settimana che inizia bene perche’ fino a mercoledi abbiamo stelle particolarmente interessanti. Questo e’ un ottimo momento per farti valere! Capisco che alcuni siano rimasti provati dal destino

Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il tuo e’ tra i segni piu’ provati dagli inizi dell’anno, ma ora hai rivalutato l’amore, e nei prossimi giorni sara’ piu’ facile viverlo al meglio. Incontri favoriti! Per quanto riguarda la vita lavorativa, se nei primi mesi dell’anno ci sono stati diversi problemi, al contrario alla fine dell’anno sarai uno dei segni piu’ favoriti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Anticipo i tempi dicendo che nelle giornate del 18 e 19 avrai una marcia in piu’! Questa e’ una settimana che tutto sommato porta dei benefici: abbiamo anche un bell’oroscopo grazie al Sole in ottimo aspetto e a Giove e Saturno interessanti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei fremente, forse anche un po’ nervoso, forse anche un po’ stanco, ma con tante idee per la testa! Ed e’ questo quello che conta perche’ in questi giorni bisogna avere un obiettivo da seguire, un progetto da portare avanti.

Paolo Fox oroscopo 14 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Giugno e Luglio sono due mesi di fermo! Giugno e’ stato un mese nel quale sei stato giu’ di corda, e anche Luglio lo sara’, ma soprattutto perche’ non ci sono idee certe per il futuro. Se sei in attesa di novita’, comunque arriveranno!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questi giorni sei sempre piuttosto nervoso! Comunque, se c’e’ qualcosa da chiarire o magari devi parlare con una persona che conta, in questo lunedi sei forte!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo Luglio sara’ l’ultimo mese di grande agitazione del 2020: questo non vuol dire che poi tutto filera’ liscio, perche’ in amore ci sono problemi e bisogna affrontarli con calma. Penso a quelli che hanno due storie, che hanno una persona vicina ma pensano a qualcun altro.

