Paolo Fox oroscopo 16 luglio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 16 luglio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Pare proprio che questa parte centrale di Luglio sia molto interessante per le vicende di carattere personale. Non ‘spingo’ molto l’amore ma voglio spingere per un chiarimento! Se stai vivendo una storia un po’ troppo conflittuale, se c’e’ troppa gelosia, questo ti da molte perplessita’.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puoi contare ancora su una Luna molto interessante in ottimo aspetto a Giove e Saturno! In questi giorni molte persone potrebbero dirti che sei molto risoluto, che non accetti vie di mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Hai una gran voglia di innamorarti! E con Venere che si trova nel tuo segno gia’ da Marzo, mi pare strano che tu non abbia vissuto un grande amore: se c’e’ bisogna confermarlo!

Paolo Fox oroscopo 16 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai cercando di ritrovare il tuo equilibrio: avere Giove e Saturno opposti non e’ facile. Pero’ la cosa bella a cui devi pensare in questo momento e’ che con la fine dell’anno anche questo ‘famoso’ Saturno in opposizione si allentera’ e tu inizierai ad essere molto piu’ sereno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): E’ ancora una giornata piena di dubbi o magari semplicemente di piccole tensioni che bisogna cercare di risolvere. Credo che in questo periodo sia molto utile l’amore

Vergine (24 agosto – 22 settembre): E’ un giorno costruttivo! Se hai fatto richieste nel recente passato e’ probabile che siano arrivate o stiano per arrivare buone risposte. Continuo a pensare che il tuo sia uno dei segni forti del momento

Paolo Fox oroscopo 16 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il tuo e’ il segno della famiglia per antonomasia, il segno dei rapporti che durano, il segno delle relazioni che valgono! Non c’e’ nulla di peggio per te che separarsi, divorziare, chiudere una storia, perche’ ci sono due aspetti da affrontare dopo la separazione

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Anche in questo mercoledi sei molto nervoso, forse anche un po’ preoccupato per una questione di lavoro, per una questione di famiglia che bisogna cercare di risolvere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai una gran voglia di amare, e ti anticipo che il prossimo fine settimana sara’ importante in questo senso! Piu’ ci avviciniamo al mese di Agosto e piu’ soluzioni di tipo sentimentale potranno diventare reali.

Paolo Fox oroscopo 16 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa giornata mi piace anche se si inquadra in un mese non proprio tranquillo. Bisogna superare questa grande fase di tensione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Come 24 ore, sei frastornato! Quindi, fai attenzione nelle scelte, nelle relazioni. Poi in questo periodo ci sono troppe preoccupazioni forse per i soldi, forse perche’ a volte il tuo desiderio di stare per conto tuo prevale su tutto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi sfruttare questa giornata per chiarire tutto quello che non va bene, perche’ ad onor del vero bisogna dire che nelle giornate di giovedi e venerdi sarai un po’ sotto pressione

