Paolo Fox oroscopo 17 luglio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Queste sono giornate interessanti per le relazioni, fatto sta che nei prossimi due giorni la Luna tocca Venere e indica il grande desiderio di essere amato e di essere anche ricambiato in amore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puoi contare sul prossimo fine settimana in arrivo! Quali sono i tuoi grandi lavori, le persone di riferimento che possono darti la tranquillita’ di cui ha il diritto e la necessita’ per vivere al meglio?

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei particolarmente effervescente e lo sarai per due giorni di fila! Parlare d’amore risulta piu’ facile, e innamorarsi pure al punto che chi ha una storia da tempo potrebbe anche guardarsi attorno.

Paolo Fox oroscopo 17 luglio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avere Giove e Saturno in opposizione e’ cosi pesante da sopportare, pero’ ricordo che con la fine di quest’anno, tutte queste tensioni planetarie che da oltre due anni stai vivendo in maniera molto pesante spariranno.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi pensare all’amore! So che sembra una cosa banale da dire ma credo che se in questi ultimi tempi qualcosa e’ nato o rinato nella tua vita e’ proprio il sentimento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In queste 48 ore di giovedi e venerdi sei un po’ giu’ di corda: continuo a credere che questo sia un periodo importante per te, non ho minimamente dubbi sul fatto che presto ci saranno conferme, se magari non sono gia’ arrivate.

Paolo Fox oroscopo 17 luglio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Periodo di recupero emotivo, mentre se vogliamo parlare di recupero lavorativo e anche sentimentale, forse dovremo aspettare un pochino.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avresti bisogno di una famiglia solida, altrimenti si rischia di perdere di vista la buona forza delle stelle, ma soprattutto nell’equilibrio interiore chei sta cercando da tempo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): A volte la persona che ti sta accanto ci sembra la migliore del mondo, in altri momenti ci sembra di soffocare. In ogni modo, aspetta prima di fare scelte azzardate!

Paolo Fox oroscopo 17 luglio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Chi ha un’attività in proprio o magari la possibilità di guadagnare qualcosa in più del solito, sarà più contento! E’ stato un periodo difficile ma continuo a pensare che il tuo sia uno dei segni che prevarrà.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei pieno di vitalità! Sei coinvolto in una parte centrale della settimana che mi piace molto soprattutto per ciò che concerne le relazioni interpersonali.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questa giornata sei molto turbato. Invito ad essere molto cauti nelle valutazioni. Sai che ci sono giornate in cui ti sembra possibile buttare tutto e non avere più quel senso di ansia che ogni tanto opprime la tua vita.

