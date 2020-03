Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata sottotono in amore, specie al mattino: ricordati che non hai sempre ragione tu. Per quanto riguarda il lavoro inizia a pensare ai progetti per la primavera.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Hai bisogno di maggior riposo. Potresti innervosirti se in amore c’è qualcuno al tuo fianco che non mantiene le promesse o rimanda in continuazione. Per quanto riguarda il lavoro hai Giove e Saturno favorevoli, approfittane.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo periodo potrebbero esserci dei cambiamenti nei sentimenti, c’è maggiore chiarezza nel tuo cuore e finalmente puoi prendere delle decisioni senza rimpianti. Recupero in ambito lavorativo, adesso puoi anche osare un po’ di più.

Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): C’è ancora qualche complicazione in amore, ma rispetto ai giorni scorsi sei in una fase di recupero. Attenzione ai rapporti con Ariete e Bilancia. Sul lavoro cerca di evitare le discussioni con un superiore.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le nuove storie sono da verificare: non buttarti a capofitto, potresti complicarti la vita inutilmente. Valuta bene anche le nuove situazioni lavorative: devi capire se ne vale davvero la pena, forse non sono così valide come potrebbero sembrare a prima vista.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): C’è un po’ di agitazione in amore, sarebbe meglio fare il punto della situazione nelle coppie. Sul lavoro, invece, hai una marcia in più, questo è un buon periodo da sfruttare. Cerca però di trovare del tempo per te stesso.

Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le stelle invitano ad amare: sono favoriti gli incontri per i single, potrebbero nascere storie importanti. In ambito professionale alcune situazioni si sbloccano, altre si stabilizzano: è un periodo migliore rispetto al passato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): C’è un po’ di agitazione in amore, ma è una fase passeggera. Tra qualche ora passerà grazie al transito della Luna che favorirà le riconciliazioni. Per quanto riguarda il lavoro evita le discussioni e fai le cose con calma.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Anche se hai voglia di dire tutto quello che ti passa per la testa, cerca di non esagerare e resta lontano dalle complicazioni: meglio rimandare le discussioni al fine settimana. In ambito professionale devi rivedere alcune collaborazioni.

Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La giornata parte ancora con la Luna contraria in amore, ma nel corso della giornata torna ad essere favorevole. Se ci sono state tensioni si risolveranno in serata. Per quel che riguarda il lavoro ci sono delle possibilità in più.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): C’è un po’ di stanchezza che potrebbe influire nel tuo rapporto d’amore: fai attenzione soprattutto se hai a che fare con uno Scorpione. Qualche complicazione sul lavoro sopratutto a livello economico, cerca di affrontare la questione con calma.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giornata interessante e positiva sia per l’amore che per il lavoro: le stelle sono dalla tua parte. Questo è il momento giusto per cercare di risolvere i problemi e per fare progetti, adesso sei più vitale.

