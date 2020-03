Paolo Fox oroscopo 12 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 12 marzo 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Attenzione in amore: oggi serve la massima prudenza, hai la Luna in opposizione. Nervosismo anche sul lavoro, cerca di usare cautela, valuta con attenzione eventuali cambiamenti o proposte.

Toro (21 aprile – 20 maggio): E’ il momento di fare di più per te stesso: se devi chiarire qualcosa fallo entro stasera. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci qualche ritardo e questo può farti arrabbiare, ma ricorda che questo è un buon periodo per portare avanti i progetti a lunga scadenza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I nuovi amori sono favoriti. Adesso riesci a capire chi è dalla tua parte. Sul lavoro puoi risolvere un problema o vivere una sfida, anche grazie all’aiuto di una persona della bilancia o dei Gemelli.

Paolo Fox oroscopo 12 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Serve cautela in ambito sentimentale, specie se hai a che fare con Capricorno o Vergine. Questa non è una giornata semplice neanche in ambito professionale: sul lavoro potrebbe esserci qualche cambiamento o potrebbe esserci qualche proposta da valutare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi potrebbe esserci un po’ di agitazione in amore, ma solo per le coppie che di recente hanno vissuto una crisi. Sul lavoro non è il momento di scoraggiarsi: questo è il momento di andare avanti con i nuovi progetti, tieni duro!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Bel periodo per l’amore, in questo mese potresti portare avanti progetti importanti o prendere una decisione per il futuro. Le storie che nascono adesso possono diventare importanti, ma fai attenzione alle tue scelte. Sul lavoro i progetti possono avere successo.

Paolo Fox oroscopo 12 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La Luna è dalla tua parte e ti dà fiducia in amore, dandoti coraggio e facendoti mettere in gioco più facilmente. Cerca solo di non farti prendere dall’agitazione. Sul lavoro evita le discussioni, Giove e Saturno dissonanti potrebbero portare tensioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Cerca di capire se c’è qualcosa che non va nella tua relazione e poi chiarisci: dal prossimo weekend le cose andranno molto meglio. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti di ruolo o proposte diverse, valuta bene, potrebbero essere vantaggiose economicamente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Per quel che riguarda i sentimenti potrebbe nascere qualcosa di importante: non sottovalutare i nuovi incontri. Sul lavoro potrebbe esserci qualche complicazione a causa del transito di Mercurio: fai attenzione alle spese.

Paolo Fox oroscopo 12 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Potrebbero esserci delle tensioni in amore, ma solo per le coppie che recentemente hanno vissuto una crisi. Sul lavoro serve pazienza: meglio rimandare una decisione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Cerca di evitare le decisioni in amore: potrebbero esserci complicazioni. Negli dedicarti a te stesso, hai bisogno di recuperare energia psicofisica. Sul lavoro cerca di non perdere tempo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giornata di recupero per quel che riguarda i sentimenti, chi vive un amore ci saranno emozioni speciali. E’ un buon momento anche per il lavoro, hai delle buone intuizioni. Ti senti bene anche fisicamente anche se il tuo punto debole restano i piedi.

