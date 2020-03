Paolo Fox oroscopo 14 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 marzo 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata positiva in amore, ma fai attenzione se hai rapporti con persone del Cancro o del Capricorno. Per quanto riguarda la professione è il momento giusto per allargare i tuoi orizzonti, lascia stare le cose che non funzionano, vai oltre.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei molto stanco e hai anche la Luna opposta Cerca di evitare tensioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro avresti bisogno di maggiore riposo, fai troppe cose da solo, ti servirebbe un po’ di aiuto, ti servirebbe un stop.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): C’è stato qualche problema in famiglia che andrebbe risolto, ma cerca di non mettere troppa carne al fuoco tuta insieme. Sul lavoro ci possono essere iniziative importanti, ma restano problemi dal punto di vista economico.

Paolo Fox oroscopo 14 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Cerca di evitare le complicazioni: se devi fare una scelta pensa bene a quello che fai. La primavera e l’estate possono portare l’amore a chi non ce l’ha. Oggi c’è poca voglia di lavorare, sei un po’ intollerante nei confronti degli altri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): C’è qualche problema a livello economi che ti assilla e influenza anche la vita sentimentale. Questo potrebbe renderti insoddisfatto. Cerca di non fare scelte affrettate sul lavoro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Evita le discussioni, soprattutto se dettate dalla gelosia. Potresti rovinare tutto. Sul lavoro potrebbe esserci qualche imprevisto, ma riuscirai a trovare la soluzione.

Paolo Fox oroscopo 14 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Emozioni intense per quanto riguarda l’amore. Incontri speciali per i single nei prossimi giorni, messaggi o telefonate importanti. Per quanto riguarda il lavoro attenzione ai soldi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Quella che poteva essere un’avventura potrebbe diventare una storia seria. Qualche problema economico potrebbe farti arrabbiare. Sul lavoro potrebbe esserci una nuova proposta che potrebbe rivelarsi interessante.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le emozioni sono in rialzo, le stelle sono dalla tua parte in amore, ma tu devi uscire dal guscio e da casa! Sul lavoro potrebbe esservi qualche piccolo ritardo, ma alla fine tutto si aggiusterà.

Paolo Fox oroscopo 14 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’amore è in fase di recupero, se una storia finisce si può ripartire altrove, facendo nuove scelte. Sul lavoro non sottovalutare alle nuove proposte, ci sono buone speranze per cambiamenti positivi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Evita discussioni in amore, hai Venere e Luna opposte: ne usciresti perdente. Ti senti ribelle, non vuoi fare quello che ti dicono gli altri, ma cerca di ragionare. Sul lavoro è il momento di mettere in pratica una buona idea.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Buon momento in amore: puoi farti avanti se ti interessa qualcuno. Se invece vivi due storie è il momento di prendere una decisione. Sul lavoro adesso sei più determinato.

