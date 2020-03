Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Se ti interessa qualcuno datti da fare: la Luna ti è favorevole e tu hai voglia di essere al centro dell’attenzione. Per quanto riguarda il lavoro torna la voglia di fare e le situazioni che partono adesso promettono bene.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Giornata di recupero in amore rispetto alle ultime due, bene, soprattuto nel pomeriggio. Hai bisogno di maggior riposo e tranquillità. Attenzione ai conti, ci sono state troppe spese.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giornata positiva in amore, approfittane perché domani le cose potrebbero non andare così bene. Evita le tentazioni… Sul lavoro accontentati di quello che c’è.

Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Evita le polemiche e tieni sotto controllo le ansie. Devi piuttosto cercare di appianare eventuali contrasti nati il mese scorso nella coppia. Cerca di trovare il modo di migliorare le tue finanze.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Qualche tensione in amore per colpa della Luna in opposizione. Devi cercare le giuste soluzioni, il pomeriggio andrà meglio rispetto al mattino. Sul lavoro cerca di non stancarti, Venere è contraria, attenzione ai conflitti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Cerca di evitare le polemiche, occhio sopratutto se vivi una storia clandestina, potrebbero esserci dei problemi o delle tensioni. Sul lavoro questa non è la giornata giusta per fare scelte azzardate.

Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’amore riprende vigore a partire dal pomeriggio, potrai fare scelte importanti con il partner, adesso rispetto a prima va molto meglio. Sul lavoro sei indeciso rispetto a una proposta o a un cambiamento: rifletti bene.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Mercurio positivo favorisce l’amore: buone speranze per chi è solo e cerca l’anima gemella. Oggi puoi affrontare qualsiasi situazione. Cerca però di non affaticarti troppo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Bene l’amore frazione all’ingresso della Luna nel tuo segno che porta delle belle emozioni. Puoi recuperare un sentimento. Anche sul lavoro ci sono buone novità: puoi fare progetti importanti in vista del futuro, ma non devi demotivarti se ci sono dei contrattempi come ad esempio una disdetta.

Paolo Fox oroscopo 15 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Giornata positiva per i sentimenti, se ci sono incertezze riuscirai a superarle grazie alla tua lungimiranza. Sul lavoro invece potrà esserci qualche discussione, dovrai decidere se accettare una proposta

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): C’è una certa stanchezza e agitazione, anche in amore. La situazione migliora nel pomeriggio, sopratutto nel lavoro, sei in ripresa perché ti senti più vitale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Cerca di non essere polemico o provocatorio, perché potresti rimetterci. La giornata non è tra le migliori per quanto riguarda i sentimenti. Per quel che riguarda il lavoro non avere paura di cambiare.

