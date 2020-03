Paolo Fox oroscopo 16 marzo 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 16 marzo 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi le emozioni possono essere davvero belle, ma se vivi due storie è arrivato il momento di fare una scelta. Per quanto riguarda il lavoro potresti voler iniziare qualcosa di nuovo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Hai ancora Venere in transito favorevole nel tuo segno e questo aiuta in amore, sopratutto per le nuove storie. Anche nel lavoro le cose vanno bene, puoi avere una conferma, ma se devi fare una scelta agisci subito, perché da domenica 22 potresti avere dei rallentamenti per colpa di un transito negativo di Saturno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi serve molta cautela in amore a causa della Luna contraria, cerca di moderare le parole e di non dire troppo. Per quanto riguarda la vita professionale potrebbero esserci questioni legali da dover risolvere.

Paolo Fox oroscopo 16 marzo 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le nuove storie sono favorite grazie a un bel transito di Mercurio a partire da domani. Evita le discussioni, sei un po’ nervoso. Nel prossimo futuro possono esserci sviluppi positivi in merito ad alcune situazioni che adesso sono promettenti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi c’è un po’ di nervosismo, vuoi riscattarti da qualcosa. Ma tutto sommato è una giornata positiva, in questa domenica hai la possibilità di riconciliarti con qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro hai bisogno di più tranquillità soprattutto sotto il punto di vista economico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giornata un po’ sottotono in amore, cerca di fare attenzione, organizza bene le cose ed evita i conflitti. Cerca di rilassarti un po’ e non pensare al lavoro.

Paolo Fox oroscopo 16 marzo 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Giornata positiva in amore, puoi definire bene i dettagli della tua storia, puoi affrontare le cose con coraggio e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro potrai trovare risposte ai tuoi dubbi e se c’è qualcosa che non ti soddisfa potrai trovare il coraggio di cambiare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Giornata di recupero in amore, puoi recuperare la serenità nella coppia, è possibile chiarire eventuali dubbi. Anche sul lavoro adesso inizia una fase migliore, da domani Mercurio inizia un bel transito che ti favorirà.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Giornata positiva in amore grazie al transito della Luna nel tuo segno, che ti dà forza e fortuna. Attenzione solo nelle coppie che ultimamente hanno avuto forti screzi. Sul lavoro riuscirai a risolvere un problema.

Paolo Fox oroscopo 16 marzo 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Venere è dalla tua parte in amore, cerca di darti da fare per approfittarne, ma ricorda che se una storia è definitivamente chiusa neanche stelle ottime come queste possono farla rinascere. Sul lavoro questo è il momento giusto per le proposte o le scelte importanti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi devi essere più chiaro e concreto in amore. Possibili riappacificazioni. Per quanto riguarda il lavoro sono possibili buone ripartenze: potresti decidere di chiudere un percorso e iniziarne un altro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi serve cautela in amore, cerca di evitare discussioni perché hai la Luna contraria. La giornata è piuttosto nervosa anche in famiglia, cerca di non perdere la pazienza. Sul lavoro dovresti valutare bene la situazione.

